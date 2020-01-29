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В Петербурге пройдет фестиваль, посвященный 160-летию со дня рождения Антона Чехова

Его откроет концерт "Мелодии Вишневого сада" в исполнении коллектива "Пушкин-квартет". Зрители услышат произведения Чайковского, Вивальди и Пуччини, связанные с биографией и творчеством писателя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Лекции о балетных воплощениях и современных театральных интерпретациях произведений Антона Чехова, концерт струнного квартета, игра на знание фактов биографии писателя и мастер-классы для детей на основе его рассказов вошли в программу фестиваля в Санкт-Петербурге, посвященного 160-летию со дня рождения драматурга (отмечается 29 января). "Чеховские дни" откроются в среду и будут проходить до конца недели, сообщили журналистам в Библиотечной системе Фрунзенского района.

"С 29 января по 2 февраля в Петербурге пройдет III Ежегодный городской фестиваль "Чеховские дни", организованный центральной библиотекой Фрунзенского района - Библиотекой имени А. П. Чехова. В этом году фестиваль посвящен 160-летию со дня рождения писателя и драматурга Антона Чехова. В Библиотеке им. А. П. Чехова гостей ждут творческие встречи, лекция, концерт, квизбук и мастер-классы", - говорится в сообщении устроителей.

Балет, театр, чтение и воспитание вкуса

Фестиваль откроет концерт "Мелодии Вишневого сада" в исполнении коллектива "Пушкин-квартет", на котором музыканты исполнят произведения Петра Чайковского, Антонио Вивальди, Джакомо Пуччини, связанные с биографией и творчеством писателя. 30 января публику приглашают на лекцию театроведа "Чехов глазами хореографов", а также на показ киноверсии спектакля по мотивам "Трех сестер" в исполнении ведущих артистов Королевского балета Великобритании.

О работе над спектаклем "Чайка", который был поставлен на сцене Ленинградского театра им. Ленинского комсомола (ныне - Санкт-Петербургский государственный театр "Балтийский дом"), расскажут 30 января на творческой встрече главный художник театра Ирина Бируля и народная артистка РСФСР Лариса Малеванная.

В рамках детской программы фестиваля для юных гостей проведут мастер-класс по медленному и вдумчивому чтению по рассказу Чехова "Гриша", а также литературную мастерскую по рассказу "Каштанка". "Занятие даст возможность ребятам научиться вдумчиво читать, формулировать мысли о прочитанном и поможет воспитать у детей читательский вкус", - отметили организаторы.

На фестивале также предложат создать интерактивную открытку "Дама с собачкой и поучаствовать в игре, где командам предстоит проверить свои знания о жизни и творчестве писателя. "Над какими анекдотами смеялся Антон Чехов? Кто наравне с ним считается самым популярным драматургом в мире? За успехами каких артистов следил писатель и вся Россия?" - на такие вопросы, в том числе, будут искать ответы участники, рассказали в библиотечной системе.

Среди завершающих мероприятий фестиваля - лекция театрального критика Антона Алексеева о современных театральных постановках по пьесам Чехова, встреча с актрисой Анной Вартаньян, сыгравшей Раневскую в комедийном фильме "Сад" Сергея Овчарова (2008 год) по мотивам пьесы "Вишневый сад", а также показ этой картины.

Чехов и Петербург

Чехов (1860-1904) неоднократно бывал в Петербурге. Город занимает особое место в творческой биографии писателя. Именно там состоялся его литературный дебют - в 1880 году в петербургском журнале "Стрекоза" было опубликовано "Письмо к ученому соседу", в "Петербургской газете" первыми печатались многие его произведения ("Лошадиная фамилия", "Ванька" и др.), а улица, на который жил известный издатель Алексей Суворин, у которого Антон Павлович часто останавливался, была названа в честь Чехова.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЧехов, Антон Павлович
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