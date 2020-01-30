Энрике Иглесиас выступит в Москве 30 мая

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Испанский поп-певец Энрике Иглесиас вернется с концертом в Москву 30 мая. Звезда выступит с хитами и новыми песнями на стадионе "ВТБ-Арена", сообщили в четверг организаторы гастролей - SAV Entertainment и Berin Iglesias Art.

"Настоящая легенда латиноамериканской поп-музыки, многократный обладатель премий "Грэмми" и American Music Awards, кумир миллионов, обворожительный и талантливый - после длительной паузы Энрике Иглесиас выступит с единственным концертом в Москве уже 30 мая. В грандиозное шоу войдут не только хорошо известные хиты, но и песни из нового альбома, релиз которого ожидается в этом году", - отметили организаторы.

Предыдущий концерт Иглесиаса в Москве состоялся летом 2018 года.

Энрике Иглесиас начал музыкальную карьеру вопреки воле отца - всемирно известного испанского певца Хулио Иглесиаса, который видел сына бизнесменом. Дебютный альбом он выпустил в 1995 году. На сегодняшний день на его счету 10 студийных пластинок, общий объем продаж которых (суммарно с сборниками хитов) превысил 180 млн копий.

Спутницей жизни певца является бывшая российская теннисистка Анна Курникова. В декабре 2017 года у пары родилась двойня.