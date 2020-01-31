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Артист БДТ Василий Реутов стал лауреатом актерской премии имени Владислава Стржельчика

Церемония вручения награды была приурочена ко дню рождения Стржельчика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Актера театра и кино, заслуженного артиста России Василия Реутова назвали в пятницу новым лауреатом Независимой актерской премии имени Владислава Стржельчика (1921-1995). Двадцать первая церемония вручения этой престижной награды, прошедшая в Доме актера, была приурочена ко дню рождения выдающегося мастера сцены.

"Этот актер привлекал наше внимание несколько лет подряд, а тут он взял и за последние сезоны просто "выстрелил в яблочко" тремя очень и очень значительными победами в спектаклях "Аустерлиц", "Слава" и "Волнение". Сыграл три роли, что называется, на вылет. Это Василий Реутов, актер Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова", - представила нового лауреата его коллега по БДТ, член жюри, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.

Реутов пришел в Большой драматический в 1991 году, попав в звездный актерский ансамбль, где играл и Владислав Стржельчик, который взыскательно отнесся к новичку. Новоиспеченный лауреат запомнил фразу Владислава Игнатьевича после одной из репетиций: "Вася, это никуда не годится!"

Эта фраза навсегда осталась со мной. И вот сегодня, наверное, для меня закончилось "это никуда не годится". Спасибо большое, Владислав Игнатьевич. Получить награду вашего имени для меня - большая честь", - сказал Реутов, сыгравший за четверть века десятки ролей на сцене БДТ и вошедший ныне в число самых востребованных актеров труппы.

По традиции церемония сопровождалась показом отрывков из фильмов и спектаклей с участием Владислава Стржельчика, демонстрируя редкий по широте актерский диапазон этого мастера.

Независимая актерская премия, учрежденная в 1998 году, призвана поддержать самобытные таланты и сохранить память о народном артисте СССР Владиславе Стржельчике. В Большой драматический театр он поступил в 1938 году и служил там до последних дней жизни. В память о коллеге и друге премию учредили вдова Стржельчика режиссер Людмила Шувалова и актеры Алиса Фрейндлих и Кирилл Лавров, которого после его кончины сменил Олег Басилашвили. В списке лауреатов прошлых лет - Эра Зиганшина, Андрей Толубеев, Сергей Дрейден, Наталия Фиссон, Андрей Краско, Михаил Боярский, Юрий Стоянов, Ксения Раппопорт, Сергей Мигицко.

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