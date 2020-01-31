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Петербургская премьера спектакля Анатолия Васильева "Старик и море" прошла в БДТ

В спектакле приняли участие композитор Владимир Мартынов и актриса Алла Демидова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова (БДТ) предоставил в пятницу свою сцену для петербургской премьеры спектакля Анатолия Васильева "Старик и море", подарив зрителям новую встречу с народной артисткой России Аллой Демидовой. Этот показ стал главным событием фестиваля известного режиссера и теоретика искусства, открывшего второй сезон программы современного искусства под девизом "Фанерный театр".

Спектакль по одноименному произведению Эрнеста Хемингуэя, созданный по заказу Чеховского фестиваля, - продолжение содружества Анатолия Васильева с композитором Владимиром Мартыновым и актрисой Аллой Демидовой, читающей текст от автора.

Говоря о своеобразии спектакля, режиссер отметил, что это "не речь под музыку и не музыка под речь, а это два самостоятельных сочинения, спаянных в один художественный образ. "Параллельно речевому действию идет перформанс - действие машинерии, жизнь неба и океана и населения океана - акул".

С особой теплотой режиссер говорил о содружестве с Аллой Демидовой. "Алла Сергеевна и по своему возрасту, и по таланту такая актриса, которая не позволяет с собой много работать. Она достаточно самостоятельная актриса, с которой у меня связана огромная и заметная биография", - отметил Васильев, чью работу увидели зрители разных регионов России. Однако петербургский показ на сцене БДТ для него - особое событие и память о временах молодости, когда он специально приезжал в Ленинград, чтобы посмотреть спектакли Георгия Товстоногова.

В программу фестиваля включен также неигровой фильм Анатолия Васильева "Осел". Картина, снятая в Италии, состоит из десяти новелл, в которых обыкновенный осел по кличке Пиранделло становится объектом философских размышлений, библейских и мифологических ассоциаций. Режиссер провел также мастер-класс, собравший много молодежи, в том числе актеров БДТ и студентов, обучающихся в стенах театра. "Это важное начинание, и я надеюсь на его продолжение", - отметил художественный руководитель БДТ Андрей Могучий.

На фестивале прошел концерт "Машина воспоминаний" с музыкой Владимира Мартынова и презентация его книги "Это чудесный мир, не правда ли? Письма из Петраково". Кроме того, в БДТ пройдет творческая встреча с историком театра, индологом, переводчиком Натальей Исаевой и презентация книги переводов литератора, философа и теоретика театра Антонена Арто "Театр и его двойник". Также будут вновь показаны две премьеры из репертуара Фанерного театра прошлого сезона - спектакль Яна Фабра "Ночной писатель" и звуковая скульптура Бориса Филановского "Архитектон Тета".

О Фанерном театре

Архитектурный павильон из фанеры, получивший название Фанерный театр, установлен внутри Основного здания БДТ в марте 2019 года и приурочен к 100-летию театра. Режиссер Андрей Могучий насытил экзотические интерьеры "театра в театре" оригинальной программой современного искусства, приглашающей зрителей углубиться в историю театра и приобщиться к его новейшим формам. Проект "Фанерный театр", ставший символом новаций, удостоен премии АРХИWOOD за лучшее архитектурное сооружение из дерева в номинации "Арт-объект" (2019).

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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