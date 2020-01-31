Премьера спектакля "Туда и обратно" пройдет в московской "Геликон-опере"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Московский музыкальный театр "Геликон-опера" 2 февраля представит постановку - "оперный киноколлаж в стиле буффа-нуар". Об этом журналистам в пятницу сообщил Дмитрий Бикбаев, режиссер спектакля "Туда и обратно", вдохновленного одноименной работой Пауля Хиндемита.

"Мы попробовали экспериментировать - порассуждать по принципу Хиндемита на тему разных композиторов. Безусловно, это полное творческое хулиганство, мы все это осознаем. С другой стороны, любой эксперимент может привести к открытию и, возможно, привлечь какую-то новую аудиторию. Например, молодежь, которая никогда не была в театре, не слушала оперу и находит ее сложной. Такая подача позволит прикоснуться к классике и дальше любить, ходить на оперные постановки", - рассказал режиссер.

Переписать классику

В мини-опере, написанной Хиндемитом в 1927 году, действие, достигнув кульминации (убийство героини), постепенно возвращается к началу.

"В истории театра "Геликон" была постановка Хиндемита в 1990 году. Это было связано с тем, что у нас было всего пять человек, а для пяти человек ничего больше не существует. Как вы понимаете, всего на 12 минут зрителей сегодня приводить невозможно, и мы хотели придумать какой-то спектакль", - пояснил директор "Геликона" Дмитрий Бертман.

Обращение к "Туда и обратно" связано также с особой датой, которая выбрана для премьеры. Она зеркальна (02.02.2020), что повторяет сюжетный ход.

Геликоновская новинка рассказывает, как актер и режиссер Чарли Чаплин в исполнении телеведущего, артиста Сергея Майорова пытается переснять сюжеты величайших оперных произведений, чтобы не допустить уже известных трагических финалов. Вместе с ним на съемочной площадке оказывается Малыш. Однако, как бы героям этого ни хотелось, поменять ход вещей невозможно, и все, что остается, - это изменить к ним свое отношение.

В основе сценографии - съемочная площадка с техникой и командой, которую играют артисты хора. Во время спектакля происходит съемка, так что зрители могут разглядеть все детали на больших экранах.

Музыкальным руководителем постановки стал композитор Арсений Черниченко, который соединил музыку оригинальной работы Хиндемита "Туда и обратно", а также из опер "Тоска" Джакомо Пуччини, "Капулетти и Монтекки" Винченцо Беллини, "Дидона и Эней" Генри Перселла. Автор либретто - поэт, драматург Антон Аносов.