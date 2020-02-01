Певица МакSим прекращает творческую деятельность из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Певица МакSим (Марина Абросимова) уходит в бессрочный отпуск в связи с обострением проблем со здоровьем. Об этом ТАСС сообщила в субботу ее продюсер Маргарита Соколова.

"Сейчас артистка находится в больнице - восстановительное лечение. Пострадала голова, ноги болят. Врачи не рекомендуют ей длительное время выступать и гастролировать. Нужно восстановить сон, она плохо спит уже давно, жаловалась на голову. Поэтому такое решение [о приостановлении творческой деятельности] было принято, оно необходимо на данный момент", - отметила она.

В своем профиле в Instagram Соколова пояснила, что текущее самочувствие артистки связано с травмами, полученными весной прошлого года. "В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня", - сказала она.

Генеральный менеджер добавила, что для певицы решение было не простым. "Артистке всегда нелегко такие решения принимать. Но она понимает прекрасно, что здоровье необходимо сохранить. У нее две дочери, которые нуждаются в ней. Сейчас самое важное - ориентироваться на семью, на детей", - поделилась Соколова.

В апреле 2019 года МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, артистка направлялась в Москву на съемки клипа "Абонент недоступен". Певица получила множественные гематомы. Она была доставлена в московскую клинику частным самолетом. Запланированные концерты были перенесены на конец мая и июнь.

Певица МакSим стала широко известна в 2006 году с выходом альбома "Трудный возраст", в который вошли такие хиты, как "Знаешь ли ты", "Отпускаю" и "Нежность".