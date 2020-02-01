"Холоп" стал третьим самым кассовым фильмом в России и СНГ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко собрала в кинопрокате России и стран СНГ более трех млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано в субботу на портале kinobusiness.com.

"Фильм режиссера Клима Шипенко преодолел в кинопрокате России и стран СНГ рубеж в 3 миллиарда рублей. За всю историю ранее это удавалось сделать только "Аватару" Джеймса Кэмерона (3639,5 млн рублей) и спортивной драме "Движение вверх" (3043,7 млн рублей)", - говорится в сообщении.

Главные роли в фильме "Холоп" сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко. Комедия повторяет мотив рождественских сказок, где отрицательные герои учатся на своих ошибках и становятся положительными. Этот путь, в частности, предстоит пройти персонажу сербского актера Биковича Грише, молодому московскому "мажору", который забыл о стыде и чувстве меры. Его отец (Самойленко) обращается к психологу (Охлобыстин) и вместе они придумывают проект по воссозданию на базе заброшенной деревни атмосферы России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.