В Лондоне назовут лауреатов кинопремии БАФТА

Лидером по количеству номинаций на престижную премию стал фильм "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса. Картина, рассказывающая историю Джокера - главного врага супергероя Бэтмена из комиксов издательства DC Comics, претендует на победу в 11 из 25 категорий, в том числе в таких престижных, как "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая мужская роль".

ЛОНДОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Имена лауреатов кинопремии, присуждаемой Британской академией кино и телевизионных искусств (БАФТА), будут объявлены в воскресенье в Лондоне. Местом проведения 73-й церемонии станет Альберт-холл, а ведущим - ирландский комик Грэм Нортон.

На втором месте по количеству номинаций идет картина "Однажды в... Голливуде" режиссера и сценариста Квентина Тарантино. Она номинирована в десяти категориях. У военной драмы "1917" британского режиссера Сэма Мендеса семь номинаций.

Лидеры по номинациям

На награду в шести категориях претендует картина "Кролик Джоджо" режиссера Тайки Вайтити, в пяти категориях номинированы такие фильмы, как "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Брачная история" режиссера Ноа Баумбака, "Два папы" Фернанду Мейреллиша, в четырех - документальная картина "Для Самы" Ваада аль-Катиба, "Рокетмен" Декстера Флетчера, "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. По три номинации у фильмов "Скандал" Джея Роуча, "Джуди" Руперта Гулда, "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнголда, "Звездные войны: Скайуокер. Восход" Джей Джей Абрамса. Британская картина "Приманка" Марка Дженкина представлена в двух категориях, а еще 22 фильма номинированы по одному разу.

За победу в категории "Лучший фильм" поборются "Джокер", "Однажды в... Голливуде", "1917", "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Паразиты". Претендентами на звание лучшего режиссера названы Сэм Мендес, Тодд Филлипс, Мартин Скорсезе, Пон Чжун Хо, Квентин Тарантино.

По оценкам букмекерской биржи Betfair, вероятность того, что драма о Первой мировой войне "1917" будет признана лучшим фильмом, составляет 75%. К тому же эта лента, в которой рассказывается о смертельно опасной миссии двух британских солдат, должна быть признана лучшим британским фильмом. Сэм Мендес, положивший в основу фильма рассказ своего дедушки Альфреда Мендеса, участвовавшего в той войне, имеет все шансы быть признанным лучшим режиссером.

Оценят ли в Великобритании Джокера?

В категории "Лучшая мужская роль" числятся такие актеры, как Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в одноименной картине, Леонардо Ди Каприо ("Однажды в... Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Тэрон Эджертон ("Рокетмен"), Джонатан Прайс ("Два папы"). Букмекеры из Betfair не сомневаются, что в этом году "Бронзовая маска" достанется Фениксу. Вероятность этого оценивается в 92%.

Впрочем, член Лондонского кружка кинокритиков Джейсон Бест не исключает, что главный приз увезет с собой в США Адам Драйвер. "Хоакин Феникс, в четвертый раз номинированный на премию БАФТА, является явным фаворитом, и его выступление в роли Клоуна-Принца преступного мира вполне может повторить успех Хита Леджера в этой же роли, за которую в 2009 году он был удостоен "Бронзовой маски", правда, в категории "Лучшая мужская роль второго плана" (фильм "Темный рыцарь" Кристофера Нолана - прим. ТАСС). Но я подозреваю, что Джокер окажется слишком мрачным для британских академиков кино и что чрезвычайно трогательная роль Адама Драйвера в "Брачной истории" будет фаворитом в этой категории", - сказал Бест в разговоре с корреспондентом ТАСС.

За победу в категории "Лучшая женская роль" поборются Джесси Бакли ("Дикая роза"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины"), Рене Зеллвегер ("Джуди"), Шарлиз Терон ("Скандал").

Роли второго плана

В номинации "Лучшая мужская роль второго плана" в этом году числятся Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству"), Энтони Хопкинс ("Два Папы"), Аль Пачино, Джо Пеши (оба - "Ирландец"), Брэд Питт ("Однажды в… Голливуде").

Среди финалисток в борьбе за "Бронзовую маску" в категории "Лучшая женская роль второго плана" идут Лора Дерн ("Брачная история"), Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо"), Флоренс Пью ("Маленькие женщины"), Марго Робби ("Скандал") и она же за роль в фильме "Однажды в… Голливуде".

Ни один российский фильм второй год подряд на премию номинирован не был. Последний раз российская картина претендовала на награду БАФТА в 2018 году, когда среди номинантов числилась драма "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

Британская академия традиционно объявляет имена лауреатов премии БАФТА между церемониями присуждения двух главных наград мира киноискусства в США: "Золотого глобуса" (прошла 5 января в Лос-Анджелесе) и "Оскара" (состоится в Голливуде 9 февраля). Пресса всегда внимательно следит за тем, насколько совпадает выбор жюри этих трех киноконкурсов англосаксонского мира.