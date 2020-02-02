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Историческая драма "1917" получила премию BAFTA как лучший британский фильм

Всего эта лента фигурирует в семи номинациях премии, в том числе "Лучший фильм" и "Лучшая режиссерская работа"
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© Joel C Ryan/Invision/AP

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Историческая драма "1917" режиссера Сэма Мендеса получила в воскресенье премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм. Об этом было объявлено на 73-й церемонии вручения главной кинопремии Соединенного Королевства.

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Фильм "1917" повествует о судьбе двух солдат в годы Первой мировой войны, которым поручена смертельно опасная миссия. Роли в нем исполнили Дин-Чарльз Чепмен, Джордж Маккэй, Дэниэл Мейс, Колин Ферт и Бенедикт Камбербэтч.

Всего эта лента фигурирует в семи номинациях премии, в том числе в таких престижных, как "Лучший фильм" и "Лучшая режиссерская работа", и, по оценкам критиков, имеет неплохие шансы победить в этих категориях.

Всего во время сегодняшнего вечера, проходящего в концертном зале Альберт-холл, будут названы имена лауреатов в 25 категориях. Лидером по числу номинаций на престижную премию стал фильм "Джокер" (Joker) американского режиссера Тодда Филлипса. На втором месте по количеству номинаций идет картина "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) режиссера и сценариста Квентина Тарантино. Она номинирована в десяти категориях. Затем идет "1917".

Победитель в номинации "Лучший британский фильм" по традиции называется в начале церемонии вручения премий BAFTA. В этом году ее ведет ирландский комик Грэм Нортон.

Британская академия традиционно объявляет имена лауреатов премии BAFTA между церемониями присуждения двух главных наград мира киноискусства в США: "Золотого глобуса" (прошла 5 января в Лос-Анджелесе) и "Оскара" (состоится в Голливуде 9 февраля).

Теги
Великобритания
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