Историческая драма "1917" удостоена премии BAFTA как лучший фильм

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Историческая драма "1917" режиссера Сэма Мендеса удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм. Об этом было объявлено в воскресенье на 73-й церемонии вручения главной кинопремии Соединенного Королевства. Фильм "1917" повествует о судьбе двух солдат в годы Первой мировой войны, которым поручена смертельно опасная миссия. Роли в нем исполнили Дин-Чарльз Чепмен, Джордж Маккэй, Дэниэл Мейс, Колин Ферт и Бенедикт Камбербэтч.

почему "1917" стал главным фаворитом "Оскара"

Идеальный кандидат: почему "1917" стал главным фаворитом "Оскара"

На эту тему

Лента, выдвинутая в девяти номинациях, была в воскресенье признана лучшим британским фильмом, отмечена за лучшую работу художника-постановщика, лучший звук, лучшую операторскую работу, лучшие визуальные эффекты, а Сэм Мендес получил "Бронзовую маску" в номинации "Лучшая режиссерская работа".

Американский актер Хоакин Феникс был получил приз за "Лучшую мужскую роль". Престижную награду 45-летнему актеру принесло исполнение роли Джокера в одноименной картине Тодда Филлипса. Американская актриса Рене Зеллвегер победила в номинации "Лучшая женская роль". Таким образом, британские академики оценили исполненную ею роль певицы и актрисы Джуди Гарленд (1922-1969) в биографической ленте "Джуди" режиссера Руперта Гулда.

"Джокер", который был лидером по числу номинаций (11), одержал победу всего в трех из них. Помимо "Бронзовой маски" Феникса, наградами был отмечен звук и кастинг ленты про становление Клоуна-Принца преступного мира.

Фильм "Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо победил в номинации "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший неанглоязычный фильм". Эта лента, главной темой которой является социальное неравенство, ранее стала первым южнокорейским фильмом, удостоившимся "Золотой пальмовой ветви".

Приз на лучший адаптированный сценарий достался ленте "Кролик Джоджо" режиссера Тайки Вайтити. Картина "Для Самы" Ваада аль-Катиба была признана лучшей документальной лентой.