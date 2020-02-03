Театр Олега Табакова покажет в Екатеринбурге спектакль "Матросская Тишина"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Московский театр Олега Табакова (ТОТ) в понедельник выступит на сцене Екатеринбургского ТЮЗа, где один раз покажет спектакль "Матросская Тишина" по пьесе Александра Галича, в котором роль Абрама Шварца играет народный артист России и художественный руководитель ТОТ Владимир Машков. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ольга Андрейкина.

"Матросская тишина" - знаковый спектакль для театра и незабываемое событие для всех, кто его видел. Неизменный успех этой постановки и ее беспрецедентная история создают настоящую театральную легенду", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, "история этой пьесы - история страны". "С 1929 года, когда начинается ее действие, через страшный 1937 год к суровому 1944 году. Три страшных вздыбленных года", - отметила она.

"А дальше - история самой пьесы, которой мог бы в 1958 году открыться и не открылся театр "Современник". Более 20 лет пьеса была запрещена, только в 1990 году ее поставил Олег Табаков в своем подвале на улице Чаплыгина", - напомнила пресс-атташе.

Спектакль показали во многих городах России и мира, роли в нем играли Владимир Машков, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Александр Марин и сам Олег Табаков. "Этот спектакль открыл новую страницу в истории Театра-студии Олега Табакова, прославив своих создателей, как когда-то "Чайка" прославила МХТ", - подчеркнула Андрейкина.

"Матросская Тишина" в ХХI веке

В ХХI веке знаменитый спектакль вновь вернулся на подмостки ТОТ, где был восстановлен в 2019 году. Режиссерами восстановления выступили Владимир Машков и Александр Марин. Как ранее говорил журналистам Машков, возглавивший театр после смерти Табакова, возродить "Матросскую Тишину" было его долгом.

Роль Абрама Шварца, как и 29 лет назад, играет Владимир Машков. Также в спектакле заняты Владислав Миллер, Сергей Беляев, Сергей Угрюмов, Александр Фисенко, Яна Сексте, Ростислав Бакланов, Алина Петрова, Мария Шумилова.

Спектакль удостоен Первой театральной премии России "Хрустальная Турандот" (Лучшая мужская роль - Владимир Машков) и премии зрительских симпатий "Звезда театрала" (Лучшая мужская роль - Владимир Машков).

"Очень важно, что не только у московских зрителей есть возможность увидеть этот удивительный спектакль. В прошлом году "Матросскую Тишину" мы возили в Саратов, и вот теперь наша знаковая постановка будет показана в Екатеринбурге", - заключила пресс-атташе Театра Олега Табакова.