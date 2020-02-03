Крупнейшая выставка современного индийского искусства пройдет в Третьяковской галерее

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая в России выставка современного индийского искусства пройдет в Третьяковской галерее с 17 июня по 6 сентября этого года. Экспозиция будет дополнена масштабной программой лекций и концертов, сообщает в понедельник пресс-служба Индийско-российского культурного фонда (Indo-Russian Cultural Foundation).

"Самая обширная выставка индийского современного искусства из когда-либо представленных откроется в Государственной Третьяковской галерее в Москве 17 июня и будет работать до 6 сентября 2020 года. Третьяковская галерея, Музей искусств Киран-Надар (Kiran Nadar Museum of Art, KNMA), основанный в 2010 году, и Индийско-российский культурный фонд впервые объединились, чтобы представить выставку в беспрецедентном масштабе - в экспозицию войдут работы более 60 индийских художников", - говорится в сообщении.

На выставке будут представлены работы таких художников, как Налини Малани, Виван Сундарам, Бхупен Хахар, Аниш Капур, Амар Канвар, Мриналини Мукерджи, Аниты Дубе, Шилпы Гупта, Даяниты Сингх и Джитиш Каллат и другие. Куратор выставки - директор и главный куратор художественного Музея искусств Киран Надар в Дели Рообина Кароде, а также Фаина Балаховская и Сергей Фофанов из Третьяковской галереи под руководством директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой.

"Параллельно с выставкой пройдет обширная программа лекций об истории и развитии искусства с момента провозглашения независимости Индии в 1947 году. Также состоятся видеопоказы, концерты, выступления танцевальных коллективов и гастрономический фестивали, они пройдут на различных площадках в Москве", - добавляют организаторы выставки.

Индийско-российский культурный фонд был основан в Лондоне в 2013 году Алексом Поповым, который также является президентом Индийско-российского ювелирного фонда и принимал участие в организации выставки выставка "Индия: Драгоценности, покорившие мир" в Музеях Московского Кремля в 2014 году. Предстоящая выставка в Третьяковской галерее инициирована Индийско-российским культурным фондом и московской галерее "Триумф" в партнерстве с KNMA и компанией STG, при поддержке посольства Индии в Москве, Министерства культуры РФ, Министерства культуры Индии и посольства России в Нью-Дели.