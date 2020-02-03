Фанни Ардан выступит со спектаклем "Хиросима, любовь моя" в Москве

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Единственный показ спектакля Бертрана Маркоса "Хиросима, любовь моя" с французской актрисой Фанни Ардан в главной роли состоится 19 февраля на сцене Театра Олега Табакова, сообщила в понедельник пресс-служба театра.

"Я был ошеломлен силой этого сценария. Я считаю, что это одно из самых мощных произведений Маргерит Дюрас, из тех, что мне довелось прочитать. Я сразу представил себе Фанни Ардан, произносящую эти поразительные слова", - цитирует режиссера постановки пресс-служба.

В основу спектакля лег сценарий, написанный Маргерит Дюрас для фильма Алена Рене "Хиросима, любовь моя" (1959). Картина рассказывает о короткой любви французской киноактрисы и японского архитектора в послевоенной Хиросиме. "Я бы хотел, чтобы эту историю услышали просто, без уловок и субъективного влияния кино. Чтобы этот текст был услышан таким, какой он есть, с образами, которые он вызывает, когда мы даем волю нашему воображению", - цитирует режиссера пресс-служба.

Московский показ спектакля организован компанией The Visiteurs du soir.

Фанни Ардан, знакомая зрителям по фильмам "8 женщин", "Соседка", "Каллас навсегда", "За облаками", "Натали" и "Распутин", работала со многими режиссерами, среди которых Франсуа Трюффо, Микеланджело Антониони и Франсуа Озон. Она неоднократно бывала в России, в частности, приезжала в качестве почетной гостьи Московского международного кинофестиваля. Также актриса привозила свои спектакли и режиссерские работы.