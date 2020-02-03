В Петропавловской крепости может разрушиться Меншиков бастион из-за невозможности ремонта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Меншиков бастион Петропавловской крепости оказался под угрозой разрушения из-за того, что отвечающий за объект Государственный музей истории Санкт-Петербурга не может провести здесь гидроизоляционные работы. В 2018 году археологи обнаружили в бастионе фрагменты деревоземляного вала 1703 года - первой постройки города, и проведение работ по ранее утвержденному проекту невозможно без нанесения ущерба этому археологическому памятнику, рассказали журналистам в дирекции музея в понедельник.

"Вызывают очень большие опасения каменные конструкции бастиона <…> временная крыша, и также непонятно, что делать с деревоземляным валом", - отметила начальник отдела капитального ремонта и реставрации музея Ольга Куликова.

Она сообщила, что работы на бастионе идут с 2010-2011 годов, когда по проекту, согласованному с комитетом по государственному контролю и использованию памятников (КГИОП) Санкт-Петербурга была удалена бетонная стяжка и началась выемка грунта для дальнейшего проведения работ по гидроизоляции. После обнаружения археологических памятников - вала и фрагмента деревянного сруба - работы были приостановлены, поскольку в нескольких местах эти объекты очень тесно соприкасаются с кирпичными стенами бастиона.

"Спустя почти девять лет музей так и не выполнил свою основную функцию - не дошел до проектной отметки по всей площади бастиона, не выполнил гидроизоляцию стен, работы остановлены, объект законсервирован", - сказала Куликова.

В музее отмечают, что, если гидроизоляционные работы не удастся начать, ситуация может закончиться утратой как археологической находки, так и самого Меншикова бастиона, поскольку раскопанный участок стоит под временной кровлей, процесс разрушения кирпичных стен под воздействием влаги продолжается, начинает разрушаться и деревоземляной вал. "Провести гидроизоляцию, не повредив деревоземляной вал, невозможно, разобрать хотя бы часть вала, признанного вновь выявленным археологическим объектом, музей не имеет права. Здесь необходимо коллегиальное решение специалистов по охране памятников и археологов", - считают в дирекции.

Мнение археологов

Специалисты Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), проводившие археологические исследования Меншикова бастиона, подчеркивают, что "найденный археологический памятник представляет историческую и культурную ценность как самый ранний объект города". Сейчас ученые на основании полученных данных завершают работу над созданием 3D-модели фрагмента первой деревоземляной крепости, построенной при Петре I на Заячьем острове. Находка приказом КГИОП в 2017 году включена в список выявленных объектов культурного наследия.

"ИИМК РАН готов продолжить исследования Меншикова бастиона в рамках общего проекта реставрации, - сказала журналистам заместитель директора института Наталья Соловьева. - Но археологи могут лишь рекомендовать меры по сохранению объектов археологического наследия, а глобальное решение о способах реставрации бастиона находится в компетенции органов государственной власти и музея".

Первая крепость города

Петропавловская крепость - первое сооружение Санкт-Петербурга, с которого началась история города, памятник архитектуры и фортификационного искусства ХVIII-ХХ веков. В разработке плана крепости участвовал лично Петр I, при этом применялись самые передовые фортификационные приемы того времени. Строительством одного из шести бастионов - Государева - царь руководил лично, остальные закрепил за своими ближайшими сподвижниками, их имена укрепления носят и в наши дни - Меншиков, Нарышкин, Трубецкой, Зотов и Головкин бастионы.

Первые укрепления Петропавловской крепости были деревоземляными, с 1706 года их стали строить в камне по проекту итальянского архитектора Доменико Трезини - первого зодчего Петербурга. Меншиков бастион был первым каменным бастионом, при Екатерине II все бастионы облицевали гранитом. Однако с XVIII века существует проблема сырости стен, связанной с наличием земляной засыпки, накапливающей атмосферную воду. Исторически она решалась путем замены намокшего кирпича на новый.