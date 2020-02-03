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Российская художница создала обложку для журнала Vogue с изображением Билли Айлиш

Анастасия Ковтун стала самой молодой художницей, создавшей обложку для цифровой версии журнала

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Ковтун стала самой молодой художницей, создавшей обложку для цифровой версии мартовского номера журнала Vogue с изображением певицы Билли Айлиш. Об этом сообщил в понедельник сайт журнала, отметив, что и 16-летняя россиянка из города Чайковский в Пермском крае, и 20-летняя американская художница Кейли Янг из города Кантон в штате Мичиган были очень удивлены, что именно им были заказаны изображения певицы, завоевавшей в конце января сразу пять наград Американской академии звукозаписи Grammy.

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"Айлиш сама рекомендовала их из миллионов почитателей ее таланта и тысяч художников, хотя, насколько известно и Ковтун, и Янг, Айлиш не следит за их публикациями в Instagram, - говорится в статье. - Теперь работы обеих художниц появились в мартовском номере журнала. Работа Янг - это практически фотографическое изображение певицы, а Ковтун, которая изобразила Айлиш в платье от Louis Vuitton, стала самой молодой художницей, которая когда-либо работала над обложкой для цифровой версии журнала".

По данным журнала, Айлиш отметила 15 размещенных в Instagram работ российской художницы.

"Слова из песен Айлиш могут заставить плакать, смеяться, гневаться или беспокоиться, - привел Vogue слова Ковтун. - Билли - простой человек, как и все мы. Она не возносит себя над почитателями и говорит с ними как с друзьями".

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