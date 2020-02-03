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"Холоп" стал самым кассовым отечественным фильмом в России и СНГ

Комедия Клима Шипенко по сборам опередила спортивную драму "Движение вверх"
Кадр из фильма "Холоп" Централ Партнершип
Описание
Кадр из фильма "Холоп"
© Централ Партнершип

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко по сборам опередила спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым отечественным фильмом за всю историю кинопроката в России и других странах СНГ. Сообщение об этом опубликовано в понедельник на портале kinobusiness.com.

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"По состоянию на 20:00 фильм режиссера Клима Шипенко заработал 4,58 млн рублей. Вместе с ранее полученной выручкой это дает 3044,2 млн рублей. Таким образом, "Холоп" превзошел результат спортивной драмы "Движение вверх" (3043,7 млн рублей) и стал самым кассовым российским фильмом за всю историю. Большей выручкой может похвастаться у нас только "Аватар" Джеймса Кэмерона (3639,5 млн рублей). Отметим, что речь идет о сборах в России и [других] странах СНГ", - говорится в сообщении.

Главные роли в фильме "Холоп" сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко. Комедия повторяет мотив рождественских сказок, где отрицательные герои учатся на своих ошибках и становятся положительными. Этот путь, в частности, предстоит пройти персонажу сербского актера Биковича Грише, молодому московскому мажору, который забыл о стыде и чувстве меры. Его отец (Самойленко) обращается к психологу (Охлобыстин), и вместе они придумывают проект по воссозданию на базе заброшенной деревни атмосферы России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.

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