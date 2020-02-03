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Первый канал представит новый сезон "Голос. Дети" 14 февраля

Наставниками команд станут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Премьера нового сезона телепроекта "Голос. Дети" состоится 14 февраля, сообщили в понедельник в пресс-службе Первого канала.

"В эфире Первого канала стартует новый сезон вокального проекта "Голос. Дети", в котором примут участие более сотни юных исполнителей из разных уголков страны, ближнего и дальнего зарубежья. Наставники команд - Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Ведущие - Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце", - рассказали в пресс-службе.

Баста и Валерий Меладзе уже работали с юными исполнителями на проекте, только для Полины Гагариной это будет дебют.

Из тысяч поступивших на конкурс анкет организаторы отобрали для очного кастинга около 800 претендентов, к "слепым прослушиваниям" были допущены 110 юных вокалистов. Это ребята из разных российских регионов от Санкт-Петербурга до Владивостока, а также из Армении, Белоруссии, Великобритании, Израиля, Канады, Казахстана, Латвия, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии.

Музыкальное шоу "Голос. Дети" на Первом канале - российская версия международного детского проекта The Voice. Kids. В России первый сезон проекта прошел в 2014 году.

Теги
Россия
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