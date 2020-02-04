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Игорь Бутман устроил мастер-класс "джазовой дипломатии" в посольстве России в США

Российские джазмены исполнили произведения в оригинальных аранжировках композитора и пианиста Николая Левиновского

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Московский джазовый оркестр и Квинтет Игоря Бутмана в рамках продолжающихся гастролей по американским городам выступили в понедельник вечером в посольстве России в Вашингтоне. Чтобы познакомиться с искусством "джазовой дипломатии" российского музыканта, который дважды в год посещает США со своими программами, в стенах диппредставительства собралась многочисленная публика.

Как отметил советник-посланник посольства РФ Артур Люкманов, джаз объединяет всех, несмотря на национальности.

По словам самого Бутмана, народам двух стран необходимо разговаривать друг с другом. "Нам надо ломать негативные стереотипы, уметь понимать и доверять друг другу, - обратил внимание он, отвечая на вопрос ТАСС о роли подобных мероприятий в российско-американских отношениях. - Споры тоже могут быть, но доказывать необходимо что-то друг другу спортивно, музыкально".

Российские джазмены исполнили различные произведения в оригинальных аранжировках композитора и пианиста Николая Левиновского, а также авторские композиции Бутмана. Музыканты добавили в мелодии и народные мотивы.

В организации концерта приняла участие председатель совета директоров вашингтонского Американо-российского фонда культурного сотрудничества, кавалер ордена Дружбы Сюзан Кармел.

Теги
СШАРоссияБутман, Игорь Михайлович
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