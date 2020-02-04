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СМИ: в Польше, возможно, обнаружили неизвестное полотно Мане

На полотне изображена голова женщины, а внизу холста видны две буквы - ЕМ

ВАРШАВА, 4 февраля. /ТАСС/. В Польше, возможно, обнаружена неизвестная ранее картина французского художника Эдуарда Мане (1832-1883), который считается одним из родоначальников импрессионизма, сообщает интернет-портал onet.pl. В настоящее время полотно находится в распоряжении одного из антикварных салонов города Щецин и исследуется экспертами-искусствоведами. По их предварительному заключению, принадлежность картины кисти Мане не вызывает сомнений.

"Общее мнение специалистов однозначно подтверждает, что это Мане, однако необходимо показать полотно экспертам по творчеству художника", - сказал владелец салона Яцек Буковский.

На полотне в профиль изображена голова женщины. Внизу холста отчетливо видны две буквы - ЕМ (Edouard Manet). Так живописец подписывал большинство своих полотен. Картину привез в Польшу из Италии сразу после Второй мировой войны сражавшийся там против фашистов польский военнослужащий. Он повесил ее в своем доме в городе Бытом, где она и провисела несколько десятков лет. Лишь перед смертью он сообщил внукам о том, кто является автором этого полотна. Эксперты считают картину эскизом, который Мане сделал, готовясь написать большую картину, которую он так и не нарисовал.

Приблизительная стоимость картины оценивается в 2 млн злотых (свыше $500 тыс.). Всего было проведено три экспертизы найденного холста. В числе прочих его исследовали эксперты Министерства культуры и национального наследия, заявившие, что автором картины на самом деле является Мане. Если их мнение подтвердят французские искусствоведы, специализирующиеся на творчестве этого живописца, картина станет единственным полотном Мане, которое находится в Польше.

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Польша
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