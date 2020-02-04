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Ансамблю Северного флота отказали во въезде в Норвегию для выступления на фестивале

Музыканты не смогли сдать отпечатки пальцев для получения визы, так как они относятся к военному персоналу

ХЕЛЬСИНКИ, 4 февраля. /ТАСС/. Ансамбль песни и пляски Северного флота РФ получил отказ во въезде в Норвегию для выступления на фестивале культуры Barents Spektakel в городе Киркенесе в феврале из-за того, что участники коллектива не могут сдать отпечатки пальцев на визу. Об этом сообщила во вторник телекомпания NRK.

В прошлом году в октябре ансамбль уже выступал в городе на праздновании 75-летия освобождения Финнмарка от фашистов.

Решение об отказе во въезде было принято МИД и Минобороны Норвегии. Представитель департамента коммуникаций МИД Вера Хельстрём сообщила, что в этот раз приезд коллектива "на практике оказался невозможным", поскольку его участники должны были сдавать отпечатки пальцев для получения шенгенской визы, однако "российские власти не позволяют делать это людям, относящимся к военному персоналу".

"Норвегия может в особых случаях делать исключения из этого требования, в частности, при очень важных для Норвегии встречах (российских представителей) с норвежскими властями", - сказала она. По ее словам, торжества в честь освобождения Финнмарка были как раз таким особым случаем, когда выступление ансамбля было частью крупного мероприятия, имеющего большое значение для двусторонних отношений и в национальном плане для самой Норвегии.

"Возможности для исключений из правила (о сдаче отпечатков пальцев) сильно ограничены, этот вопрос рассматривается в каждом отдельном случае. Участие военного персонала в обычном культурном мероприятии, к сожалению, не подпадает под критерии для применения такого исключения", - констатировала Хельстрём.

ТАСС пока не располагает комментариями властей по этому поводу.

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