"Холоп" стал самым кассовым российским фильмом в истории проката в России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко по сборам опередила спортивную драму Антона Мегердичева "Движение вверх" и стала самым кассовым отечественным фильмом за всю историю кинопроката в России. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

По информации ЕАИС, "Холоп" с момента начала проката в России (26 декабря 2019 года) заработал свыше 2,94 млрд рублей, превзойдя результат спортивной драмы "Движение вверх", и стал самым кассовым российским фильмом за всю историю.

Главные роли в фильме "Холоп" сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко. Комедия повторяет мотив рождественских сказок, где отрицательные герои учатся на своих ошибках и становятся положительными. Этот путь, в частности, предстоит пройти персонажу сербского актера Биковича Грише, молодому московскому "мажору", который забыл о стыде и чувстве меры. Его отец (Самойленко) обращается к психологу (Охлобыстин), и вместе они придумывают проект по воссозданию на базе заброшенной деревни атмосферы России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.