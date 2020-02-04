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Выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Третьяковке будет иммерсивной

Экспозиция откроется 22 февраля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор", которая откроется в Западном крыле Новой Третьяковки уже 22 февраля, станет одним из самых интересных и неожиданных проектов 2020 года и будет иммерсивной, сообщила на пресс-конференции в ТАСС во вторник генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова.

Выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" пройдет в рамках юбилейного Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Экспозиция объединит работы Ивана Билибина, Виктора Васнецова, Елены Поленовой, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро, группы "Синий суп" и многих других.

"Это сложный иммерсивный проект, очень серьезный для нас эксперимент, когда классическое искусство будет состыковываться в очень сложном пространстве с искусством современным. Когда о сказке будут рассказывать экспозиции в сопровождении каких-то очень серьезных семиотических выкладок. И одновременно это проект, который будет интересен самому различному кругу людей - и взрослым, и детям. Хотела бы отметить, что этот проект поддерживает новый для нас партнер - Россельхозбанк", - рассказала Трегулова.

Также одним из ключевых проектов года станет выставка "Ненавсегда", посвященная брежневской эпохе застоя. Трегулова напомнила, что это вторая часть трилогии - первой стала "Оттепель", а заключительная часть будет посвящена периоду перестройки. Важным проектом генеральный директор Третьяковской галереи назвала и открытие осенью выставки классика отечественного искусства, одного из лидеров авангардного объединения "Бубновый валет" Роберта Фалька. В экспозицию войдут более 250 графических и живописных произведений.

"Мы покажем Фалька во всем разнообразии и сложности его творчества, начиная с самых ранних и заканчивая самыми поздними работами", - отметила Трегулова.

Новое искусство Индии

В июне в Новой Третьяковке откроется масштабная выставка современного индийского искусства. Презентация проекта состоялась несколько дней назад на официальном приеме в рамках арт-ярмарки India Art Fair в Нью-Дели.

"Этот проект мы осуществляем вместе с одним из ведущих музеев современного искусства в Индии - музеем Киран Надар. Это действительно будет самая масштабная выставка индийского искусства, организованная в мире за последние годы, и первая подобная выставка искусства Индии в России", - отметила Трегулова на пресс-конференции.

Музей искусств Киран Надар был основан коллекционером и меценатом Киран Надар в Нью-Дели в 2010 году. Миссия музея - наглядно показывать и исследовать современное искусство Индийского субконтинента. На выставке в Третьяковской галерее будут представлены работы таких художников, как Налини Малани, Виван Сундарам, Бхупен Хахар, Аниш Капур, Амар Канвар, Мриналини Мукерджи, Аниты Дубе, Шилпы Гупта, Даяниты Сингх и Джитиш Каллат. Куратором с индийской стороны выступит директор и главный куратор KNMA Рообина Кароде, с российской - Фаина Балаховская и Сергей Фофанов из Третьяковской галереи при активном участии Зельфиры Трегуловой.

"Мы очень надеемся, что эта выставка будет перекидывать некий мост к тем великим выставкам современного искусства, которые показывались в этом пространстве, [здании на Крымском Валу], в конце 80-х - начале 90-х годов. Выставки величайших современных художников. Таких, как Роберт Раушенберг, Фрэнсис Бэкон", - добавила генеральный директор ГТГ.

Романтизм и межкультурный диалог

Осенью зрители смогут увидеть выставку "Романтизм. Мечты о свободе" - результат сотрудничества Третьяковской галереи и государственных художественных собраний Дрездена. Как сообщила Трегулова, после показа в Москве выставка переедет в Дрезден.

Другой крупный международный проект - выставка "Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж". Выставка исследует современное европейское искусство, созданное после падения железного занавеса, подчеркивается важность межкультурного диалога в наши дни.

Первой выставку произведений европейских художников примет Государственная Третьяковская галерея (11 ноября 2020 - 21 февраля 2021), после чего экспозиция переедет в Берлин, а затем в Париж. Проект представит около 200 работ таких художников, как Ансельм Кифер, Илья Кабаков, Жанна Кадырова, Эрвин Вурм, Энтони Гормли, Георг Базелиц, Герхард Рихтер.

Русская осень в Париже

"Нас ждет настоящая русская осень в Париже. В Пти-Пале пройдет выставка Репина, это будет сокращенная версия того проекта, который мы представляли в прошлом году в Третьяковской галерее", - рассказала генеральный директор ГТГ. Затем выставка Репина отправится в Художественный музей Атенеум в Хельсинки.

Трегулова напомнила, что в ближайшее время в Париже откроется выставка работ одной из "амазонок русского авангарда" - Натальи Гончаровой. "Важнейшим для всех нас событием станет открытие выставки работ из коллекции Морозова в Фонде Луи Виттона", - добавила она.

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