Работы Марины Абрамович и группы "Куда бегут собаки" покажут в Новой Третьяковке в июне

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Выставочный и исследовательский центр Laboratoria Art&Science Foundation переезжает в Западное крыло Новой Третьяковки, где 9 июня 2020 года откроет выставку "Да живет иное во мне". Проект объединит, в частности, работы художников Марины Абрамович, Йен Ченг, группы "Куда бегут собаки", рассказала на пресс-конференции в ТАСС во вторник основатель и куратор фонда Дарья Пархоменко.

"Да живет иное во мне" - это десять масштабных проектов, среди авторов которых Марина Абрамович, Агнес Майер-Брандис из Германии, Саша Спачаль из Словении, Йен Ченг из Штатов, из России самые главные наши звезды технологического искусства - группа "Куда бегут собаки" из Екатеринбурга и Дмитрий Морозов (::Vtol::) и другие", - сообщила Пархоменко.

По ее словам, выставка - призыв к посетителям "подумать о том, что сегодня человек уже не является царем природы". "Мы обязаны считаться и взаимодействовать с другими - с растениями, животными, биоценозами, системами искусственного интеллекта", - отметила куратор фонда Laboratoria Art&Science Foundation.

Следующая выставка откроется в октябре и будет посвящена эмоциональному и искусственному интеллекту. Также 2020 году центр проведет серию конференций, сопутствующих выставочным проектам. Среди них конференция "Страх и мифы о нечеловеческих формах существования", где совместно с учеными, философами и художниками будут обсуждаться взаимоотношения человека с другими биологическими существами и технологиями. Помимо конференций будет проведена серия научно-художественных дискуссий "Медленные разговоры". "Это междисциплинарные программы не только с художниками и учеными, но и с философами, социологами, антропологами", - пояснила Пархоменко.

В июне также стартует программа "Инкубатор" - резиденция для художников в научных лабораториях для создания новых произведений технологического искусства международного уровня. Ральф Беккер (Германия) создаст новый проект совместно с учеными лабораторий кристаллографии и новых материалов Московского института стали и сплавов (МИСиС).

Выставочный и исследовательский центр Laboratoria Art&Science Foundation основан в 2008 году и является первой и единственной институцией в России, полностью посвятившей себя развитию технологического и научного искусства.