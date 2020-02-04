{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Работы Марины Абрамович и группы "Куда бегут собаки" покажут в Новой Третьяковке в июне

Также среди авторов проекта "Да живет иное во мне" Агнес Майер-Брандис из Германии, Саша Спачаль из Словении, Йен Ченг из США

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Выставочный и исследовательский центр Laboratoria Art&Science Foundation переезжает в Западное крыло Новой Третьяковки, где 9 июня 2020 года откроет выставку "Да живет иное во мне". Проект объединит, в частности, работы художников Марины Абрамович, Йен Ченг, группы "Куда бегут собаки", рассказала на пресс-конференции в ТАСС во вторник основатель и куратор фонда Дарья Пархоменко.

"Да живет иное во мне" - это десять масштабных проектов, среди авторов которых Марина Абрамович, Агнес Майер-Брандис из Германии, Саша Спачаль из Словении, Йен Ченг из Штатов, из России самые главные наши звезды технологического искусства - группа "Куда бегут собаки" из Екатеринбурга и Дмитрий Морозов (::Vtol::) и другие", - сообщила Пархоменко.

По ее словам, выставка - призыв к посетителям "подумать о том, что сегодня человек уже не является царем природы". "Мы обязаны считаться и взаимодействовать с другими - с растениями, животными, биоценозами, системами искусственного интеллекта", - отметила куратор фонда Laboratoria Art&Science Foundation.

Следующая выставка откроется в октябре и будет посвящена эмоциональному и искусственному интеллекту. Также 2020 году центр проведет серию конференций, сопутствующих выставочным проектам. Среди них конференция "Страх и мифы о нечеловеческих формах существования", где совместно с учеными, философами и художниками будут обсуждаться взаимоотношения человека с другими биологическими существами и технологиями. Помимо конференций будет проведена серия научно-художественных дискуссий "Медленные разговоры". "Это междисциплинарные программы не только с художниками и учеными, но и с философами, социологами, антропологами", - пояснила Пархоменко.

В июне также стартует программа "Инкубатор" - резиденция для художников в научных лабораториях для создания новых произведений технологического искусства международного уровня. Ральф Беккер (Германия) создаст новый проект совместно с учеными лабораторий кристаллографии и новых материалов Московского института стали и сплавов (МИСиС).

Выставочный и исследовательский центр Laboratoria Art&Science Foundation основан в 2008 году и является первой и единственной институцией в России, полностью посвятившей себя развитию технологического и научного искусства.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Предметы, найденные на раскопках у Тульского кремля, покажут на выставке к его 500-летию
В экспозиции представят более 250 предметов быта, украшений, элементов чугунного литья и кованых изделий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС