Первый этап реставрации кинотеатра "Художественный" завершился в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Специалисты завершили первый этап реставрации кинотеатра "Художественный" в Москве, в ходе которого была приведена в порядок кирпичная кладка стен и усилены все конструкции. Целиком комплексную реставрацию памятника архитектуры планируется завершить до конца года, сообщила во вторник пресс-служба Мосгорнаследия.

"Сейчас завершился первый этап реставрации, в рамках которого были усилены все конструкции, а также дверные и оконные проемы, обеспечена гидроизоляция, восстановлена прочность кирпичной кладки стен, завершены работы по устройству перекрытий кровли и монтажу его покрытия. Полным ходом идут работы по монтажу внутренних инженерных систем, ремонту, восстановлению кирпичных стен со стороны фасадов и реставрации лепного декора", - приводятся в сообщении слова главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Он отметил, что также к настоящему моменту смонтированы стальные фермы над главным кинозалом, в том числе две подлинные фермы работы архитектора Федора Шехтеля. Особое внимание специалисты уделяют реставрации лепного декора кинотеатра, сейчас в мастерских находится порядка 1 тыс. элементов.

Главному фасаду кинотеатра впоследствии полностью вернут исторический облик, на стены нанесут каменную штукатурку, какой были отделаны фасады в начале XX века. Работы по реставрации и воссозданию штукатурного слоя начнут весной, а после окончания этих работ начнется установка лепных декоративных элементов. Также на фасаде воссоздадут исторические надписи: "Художественный электро-театръ" в верхней части, а над парадными дверьми - "Входъ" и "Выходъ".

В здании заменят пластиковые двери и окна, которые появились в 2000-х годах, на деревянные, воссозданные по историческим документам. В помещениях кинотеатра также восстановят каменную лестницу с кованым металлическим ограждением, ведущую на второй этаж. А в фойе на месте утраченного светящегося фонтана с чашей появится "сухой" фонтан.

О кинотеатре

Здание кинотеатра "Художественный" было построено в 1909 году по проекту архитектора Николая Благовещенского по заказу предпринимателя Альберта Бакша, а в 1912 году перестроено архитектором Федором Шехтелем. В 2014 году кинотеатр закрылся на реконструкцию. Управляющий директор кинотеатра Варвара Мельникова ранее сообщала ТАСС, что его реставрацию планируют завершить в ноябре 2020 года.

"Художественный" является объектом культурного наследия регионального значения и входит в мировую тройку кинотеатров, имеющих столетнюю историю. Он стал первым российским кинотеатром, построенным как отдельное здание. Знаменит он также и тем, что именно в его залах проходили премьерные показы фильма "Броненосец "Потемкин", первых отечественных фильмов в звуке ("Путевка в жизнь") и в цвете ("Груня Корнакова"). Кинотеатр не прекращал свою работу даже во время Великой Отечественной войны.