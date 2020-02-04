Вжух — и ты в Vogue! Как рисунок школьницы из Чайковского попал на обложку журнала

История кажется фантастической. Насте — 16 лет, она рисует для себя. Как ее нашло одно из самых крупных издательств в мире? Спойлер: благодаря Билли Айлиш, конечно!

"Примерно в середине декабря мне написал визуальный директор с предложением о работе для издательства. Мне сначала показалось, что это мошенники, потому что я не очень известная, у меня нет заказов, я не ждала такого масштабного предложения", — говорит Настя. Мы общаемся с ней и ее мамой по телефону, она рассказывает, как ходит в школу, что не может определиться с профессией и что рисование для нее — просто отдых. В ее Instagram в основном портреты любимых исполнителей — Арианы Гранде, Tyler, The Creator, но больше всего — Билли Айлиш.

И все же предложение от Vogue оказалось слишком неожиданным: девочку попросили нарисовать портрет Билли Айлиш для нового номера, который посвящен американской певице. "Им пришлось доказывать, что они работают на Vogue, они скидывали страницы журнала, где указаны их имена". "Ну вы представляете, мы живем в небольшом городе, и такое предложение, конечно, серьезно вообще не воспринималось. Потом я сказала: "Настя, ты ничего не теряешь. Ты пробуй, журнал — возьмет не возьмет, понравится не понравится. Ты ничем не рискуешь. Возможно, это будет твой шанс", — делится мама девочки Ольга Яковлева.

Для меня Билли — тот человек, который помог определиться с тем, чем я хочу заниматься по жизни. Когда я о ней узнала, узнала о ее возрасте, что она с таких ранних лет начала развиваться, начала строить свою карьеру, я решила — чем я хуже? Я тоже могу заниматься тем, в чем я хороша, и так продвигаться Анастасия Ковтун

В общем, Настя согласилась. Граждане Сети Билли оказала и более непосредственное влияние на судьбу девочки — она сама порекомендовала Настю для работы. И это одно из самых удивительных обстоятельств в этой истории — одна из популярнейших певиц современности из миллионов публикаций увидела именно Настины. Билли замечала работы Насти в Instagram: девочка тегала ее под своими рисунками. "Если я не ошибаюсь, у меня где-то 17 лайков от нее. Она не раз замечала, и наверное, я запомнилась, поэтому она решила посоветовать меня".

Билли Айлиш сама стала популярной благодаря Сети. В 2015 году она выложила в SoundCloud трек Ocean Eyes, который написал ее брат, — и началось. В этом году она получила все главные номинации Grammy, имеет фантастические цифры по прослушиваниям песен и просмотрам клипов (например, ее видео на песню Bad Guy за десять месяцев посмотрели более 751 млн раз). Все музыкальные критики, мягко говоря, балдеют от ее музыки — она свежая, необычная, с хорошей лирикой, которая отзывается в сердцах подростков. Но самое важное, что в декабре прошлого года ей исполнилось 18 (!) лет. Про таких говорят — "граждане Сети". Больше нет границ, ты можешь заниматься чем хочешь, и если ты талантлив, тебя обязательно услышат. "Сейчас такое время, когда все можно сделать через интернет. Неважно, в каком ты городе, в маленьком или большом, в России или в Америке. У тебя есть все возможности сделать это прямо сейчас. Так и получилось", — говорит Настя. На все это ее сподвигла Билли. Свободный художник "Вдохновляет то, что она делает это свободно, независимо от чужого мнения. Поэтому я стараюсь делать то же самое, только не через музыку, а через рисунки". В семье у Насти больше никто не занимается творчеством, но сама она рисует с малых лет. "Уже в два года у меня было очень много рисунков — моей семьи, друзей, природы. Мне было просто весело, интересно. Я делаю это не для Instagram, не для того, чтобы быть популярной. Мне просто весело, когда я рисую, я расслабляюсь".

Настя несколько раз повторяет: не хочу превращать это в работу, не хочу, чтобы это было обязанностью. "Я ходила три года в "художку" и под конец уже начала это воспринимать как работу, как обязательство. Мне это просто надоедало. Я решила, что лучше бросить "художку", и после того, как я ее бросила, рисование стало для меня отдыхом". Настя мечтает быть свободным художником и зарабатывать на своих рисунках. При этом она серьезно относится к учебе, но куда будет поступать, еще не определилась. Сейчас она заканчивает десятый класс, впереди — экзамены. Любимый предмет — английский. "Очень большая часть моей аудитории в Instagram говорит на английском, поэтому мне приходится изучать его, иначе я не смогу общаться с ними". На одной волне Такой успех часто в первую очередь беспокоит родителей: популярность иногда может отнимать слишком много времени, а впереди серьезные экзамены. Но мама Насти уверена — это не про ее дочь. "Я сама педагог в школе, поэтому примерно представляю, что ей предстоит. Мы с ней об этом разговаривали, что это увлечение, это хобби, но профессию надо получать. В этом отношении она у меня всегда была серьезная, серьезно относится к учебе. Я надеюсь, что у нас такой проблемы не будет". Основная аудитория у Насти — в ее блоге в Instagram. Там она советует, какими инструментами можно пользоваться в работе, показывает фото своих карандашей, ручек, кисточек. Все это у нее появилось благодаря семье, которая поддерживает девочку не только морально. "Мой дядя очень меня поддерживает, хочет, чтобы я развивалась в том, что я хочу. И бабушка, и мама — вся семья".