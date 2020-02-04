Третьяковка покажет выставку работ, переданных ей в дар Маратом Гельманом

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея откроет в середине февраля выставку работ, переданных ей в дар галеристом Маратом Гельманом. Среди произведений - работы дуэта художников Виталия Комара и Александра Миламида, Олега Кулика и других, сообщила на пресс-конференции в ТАСС во вторник заведующая отделом новейших течений галереи Ирина Горлова.

"Буквально через 10 дней мы открываем выставку из коллекции Марата Гельмана - "Дар Марата". Я должна сделать важную ремарку, что мы не сможем в такой срок выставить все то, что нам передал Марат Гельман. Мы покажем такой дайджест, где будут представлены работы замечательных художников, начиная от классиков Комара и Меламида и заканчивая потрясающими работами художников, например, из Казахстана - Ербосына Мельдибекова и Каната Ибрагимова", - сообщила Горлова.

Галерея Марата Гельмана - одна из первых частных российских галерей, основанная в 1990 году. Выставка произведений, которые Гельман передает в дар Третьяковской галерее, включает работы, представляющие основные тенденции развития российского искусства и арт-процессы на постсоветском пространстве в 1990-2000-х годах. Среди них работы Олега Кулика, Анатолия Осмоловского, Авдея Тер-Оганьяна, дуэта Александра Виноградова и Владимира Дубосарского и других. Торжественное открытие выставки "Дар Марата" пройдет 14 февраля.

Также, добавила Горлова, одним из важных проектов для галереи стала работа с коллекционерами Владимиром Смирновым и Константином Сорокиным - они передали в дар галерее около 100 произведений современных художников, среди которых Виктор Алимпиев, Татьяна Ахметгалиева, Миша Most, Тимофей Радя. Коллекционеры также сделали крупное пожертвование для самостоятельных закупок музеем произведений современного искусства.

В Третьяковской галерее неоднократно говорили, что в ее коллекции искусство последних 20 лет представлено единичными произведениями, приобретенными для музея партнерами и меценатами. Сейчас в ГТГ планомерно заполняют эти лакуны. "Мы пополнили очень значительно коллекцию замечательными работами, в том числе видеоработами Виктора Алимпиева, о чем давно мечтали, Полины Канис, Владимира Логутова, Романа Мокрова, Леонида Цхе. И большое количество других авторов, которых мы очень ценим, любим, считаем, что они представляют собой цвет искусства современного, определяют его лицо сегодня", - добавила Горлова.

Выставка "Искусство 2010+. Выставка произведений, переданных в дар Владимиром Смирновым и Константином Сорокиным" пройдет в Новой Третьяковке с 1 апреля по 1 мая.