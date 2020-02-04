Эксперт: восстановление фресок главного собора Тульского кремля займет не менее трех лет

ТУЛА, 4 февраля. /ТАСС/. Реставрация фресок XVIII века в Успенском соборе Тульского кремля, которые начали активно разрушаться в 2006 году, продолжится не менее трех лет. Работы по восстановлению планируется начать в апреле-мае 2020 года, рассказал журналистам художник-реставратор живописи Тульского областного объединения "Историко-краеведческий и художественный музей" Владимир Снытин во время пресс-тура по объектам реставрации кремля.

Успенский собор Тульского кремля был построен в 1762-1766 годах, роспись стен выполняли ярославские мастера. Храм является летним, не отапливается, зимой 2006 года из-за сильных морозов произошел перепад температуры внутри помещения, и фрески начали разрушаться. По данным Снытина, повреждено до 20% их площади. Реставрация Успенского собора включена в программу подготовки к празднованию 500-летия кремля, которое будет отмечаться в сентябре 2020 года.

"К росписи приступим в теплое время, то есть, получается, в апреле-мае 2020 года, когда температура воздуха поднимется выше плюс 15 градусов. Работы будут вестись только в теплое время, предположительно, больше трех лет", - сказал Снытин.

По его словам, основная сложность восстановления фресок заключается в точном соблюдении техники, которую использовали мастера в XVIII веке. "Живопись интересна тем, что мастера избрали путь не просто фрески, а фрески иконописной. Это живопись клеевыми и желтковыми красками, поэтому по штукатурке был выполнен левкас (грунт, использующийся в качестве основного слоя для нанесения красок в иконописи, - прим. ТАСС), и, собственно, роспись собора является огромной иконой", - отметил Снытин, добавив, что в дальнейшем для сохранности грунта и росписи стен в соборе планируется установить систему контроля микроклимата.

Также в соборе началась реставрация иконостаса высотой порядка 14 метров и шириной около 22 метров. Выполняются работы по восстановлению утраченных резных элементов, золочению, созданию копий икон, значительная часть которых хранится в Тульском музее изобразительных искусств. Будет проведен ремонт дверей, окон храма, системы вентиляции, электроснабжения. "Реставрационные работы, за исключением восстановления росписи стен, будут закончены в этом году к 500-летию кремля", - сообщил региональный координатор программы подготовки к празднованию юбилея кремля Николай Белобрагин.

О Тульском кремле

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Завершение строительства Тульского кремля в 1520 году и начало создания системы оборонительных укреплений "Большой засечной черты" имело ключевое значение в истории России. Эта система в XVI-XVII веках объединила территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений протянулась более чем на 4 тыс. км, она защищала границы государства от постоянных набегов с юга.

Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. На ремонт объектов культурного наследия в рамках празднования юбилейной даты и создание музейного квартала в историческом центре Тулы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников было выделено около 700 млн рублей.