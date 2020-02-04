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Пьер Ришар вошел в жюри форума античного искусства "Боспорские агоны" в Крыму

Французский актер устроит творческий вечер, где представит свои картины, а также расскажет о сотрудничестве с российскими кинематографистами
Пьер Ришар Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Пьер Ришар
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Французский актер и режиссер Пьер Ришар вошел в состав жюри XXII международного форума античного искусства "Боспорские агоны", который пройдет в июне в Крыму. Об этом сообщила во вторник ТАСС директор Восточно-крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.

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"У нас сейчас на "Боспорских агонах" новый председатель жюри, которому были переданы бразды правления от Александра Голобородько, народный артист Юрий Васильев. Он - друг Ришара, они не раз взаимные проекты делали. И второй человек - это пермяк Юрий Дорохов, который также дружит с Пьером Ришаром. В Париже они заключили соглашение о том, что он приедет к нам на "Боспорские агоны", чтобы представить творческий вечер со своими картинами, поговорить о своем сотрудничестве с кинематографистами и артистами российскими, ну и поучаствовать в жюри киноконкурса", - сказала Умрихина.

По ее словам, Пьер Ришар дал согласие на участие в жюри фестиваля. "У него еще будет турне по Крыму, тоже договоренности есть", - добавила директор музея.

Французскому актеру и режиссеру Пьеру Ришару в августе прошлого года исполнилось 85 лет. На его счету около шестидесяти фильмов, самые популярные из них - "Игрушка", "Невезучие", "Укол зонтиком", "Папаши" и "Беглецы". В 2012 году он снялся в российском фильме "Продавец игрушек" Юрия Васильева. В июле 2019 года он стал почетным гостем фестиваля популярных киножанров "Хрустальный Источникъ", проходившего в Ессентуках.

Международный фестиваль античного искусства "Боспорские агоны" проходит в Керчи, как в самом древнем городе России, с 1999 года. Он популяризирует античное искусство как основу современной европейской культуры. В его рамках проходит театральный конкурс профессиональных коллективов, литературный конкурс, музейная и кино-страницы, творческие встречи и мастер-классы, спортивные соревнования. XXII форум античного искусства "Боспорские агоны" пройдет с 8 июня по 13 июня 2020 года.

Теги
РоссияРишар, ПьерКрым
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