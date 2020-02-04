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Выставка авангардиста Аристарха Лентулова открылась в "Зарядье"

Экспозиция будет работать до 16 февраля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вторая выставка проекта #три_, посвященная творчеству одного из ключевых художников русского авангарда Аристарха Лентулова открылась в подземном музее парка "Зарядье". Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела проектно-выставочных работ парка "Зарядье" Петр Баранов.

В 2020 году Подземный музей парка "Зарядье" полностью изменил свое направление. Он стал площадкой для показа искусства разных эпох и стилей - наглядной хрестоматией, сочетающей демонстрацию живописи и скульптуры с мультимедийным погружением в биографию художников и исторический контекст.

"В нашу вторую экспозицию вошли работы художника, созданные в период его активной деятельности в объединении реформаторов русского искусства - "Бубновый валет". Посетители выставки могут увидеть картины "Грек. Эскиз фрески" (1910), "Портрет М. П. Лентуловой в синем платье" (1913) и "Портрет М.П. Лентуловой на фоне березы" (1914-1915). Главный принцип плотен Лентулова этого периода, определенный им самим - цветодинамика", - пояснил Баранов.

Он добавил, что ранее эти работы находились в частной коллекции семьи художника. Кроме того, в этот раз три образца новаторской живописи архивные материалы, рассказывающие о жизни художника и периодах его творчества. Также в экспозиции представлены живописные пейзажи правнука авангардиста - Федора Лентулова.

"Для посетителей выставка будет работать до 16 февраля. Мы уверены, что такая экспозиция будет интересна гостям всех возрастов", - уточнил Баранов.

Аристарх Лентулов

Аристарх Лентулов - один из ключевых художников русского авангарда, инициатор смелых экспериментов, изменявших художественный облик XX века. Путь Лентулова, как и многих его современников, лежал через сближение и последующий отказ от разнообразных новаторских течений XX века.

В течение всей жизни А. Лентулов работает и как художник театра: оформляет спектакли в Камерном и Большом театре. "Он создал более тысячи работ. Многие его работы сейчас находятся в частных коллекциях, а также в крупнейших государственных музеях нашей страны", - сказал ТАСС правнук авангардиста Федор Лентулов.

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