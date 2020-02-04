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Посол Австрии наградил Софью Троценко и Дмитрия Аксенова за вклад в развитие культуры

Основатель Центра современного искусства "Винзавод" получила Золотой почетный знак, а председатель правления ярмарки современного искусства Viennacontever - Австрийский почетный крест за науку и искусство 1-го класса
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Описание
Меценат Дмитрий Аксенов, основательница Центра современного искусства "Винзовод" Софья Троценко и посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Основательница Центра современного искусства "Винзовод" Софья Троценко
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Основательница Центра современного искусства "Винзовод" Софья Троценко и посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Меценат Дмитрий Аксенов
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Основательница Центра современного искусства "Винзовод" Софья Троценко, меценат Дмитрий Аксенови посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Основательница Центра современного искусства "Винзовод" Софья Троценко и посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Знак почета "За заслуги перед Австрийской Республикой"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер вручил Золотой почетный знак за заслуги перед Австрийской Республикой основателю Центра современного искусства "Винзавод" Софье Троценко и Австрийский почетный крест за науку и искусство 1-го класса председателю правления ярмарки современного искусства Viennacontever Дмитрию Аксенову. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Троценко и Аксенов получили награды за вклад в развитие искусства, поддержку австрийских культурных мероприятий в России и участие в культурной жизни Австрии. Торжественная церемония прошла в резиденции посла Австрии в российской столице.

"Россия начала самоидентифицироваться не только со своим богатым культурным наследием, но и с достижениями и творчеством живущих сегодня художников. Эта новая динамика основывается, с одной стороны, на характере сегодняшней творческой России, а с другой, является заслугой небольшого числа людей, посвятивших часть своей жизни тому, чтобы продвигать современное искусство как часть современного общества, поддерживать его и давать выставляться художникам. Такие люди - гости нашего сегодняшнего торжественного мероприятия - Софья Троценко и Дмитрий Аксенов", - сказал Айгнер.

Посол напомнил, что Центр современного искусства "Винзавод" Софьи Троценко не раз проводил выставки современных австрийских художников. Среди осуществленных совместно с посольством Австрии проектов - выставка художника-концептуалиста Эрвина Вурма и проект бенедиктинского монастыря Адмонт "Вне поля зрения", посвященный тому, как искусство объединяет слепых и зрячих. Дмитрий Аксенов, указал посол, является одним из крупнейших зарубежных меценатов австрийской культуры, будучи председателем правления ярмарки современного искусства Viennacontever, в то время как его семейный фонд оказывает регулярную поддержку Зальцбургскому музыкальному фестивалю.

"Мне очень приятно получать эту награду, - сказала Софья Троценко после церемонии. - Это моя первая, моя международная награда, признание нашей деятельности. В нашем глобальном мире, который сегодня разделяют многие вещи - экстремизм, войны - культура остается одним из основных направлений, которое объединяет людей и страны в целом". "Более 12 лет мы занимаемся современной российской культурой и делаем много для ее позиционирования за рубежом, поддержки внутри страны, - продолжила она. - Мы очень рады участию в совместных программах с австрийскими партнерами, Австрийским культурным центром в России".

Аксенов отметил, что посольство Австрии и Австрийская Республика всегда относятся к культуре как к пространству для диалога. "Замечательно, что культура является мерилом наших жизненных достижений, потому что я свято верю, что культура не только то, что нас сегодня определяет, но то, что будет все большую и большую роль играть в нашем будущем", - сказал он, пригласив участников церемонии на очередную ярмарку современного искусства в сентябре этого года и русскую программу Зальцбургского фестиваля в августе.

Теги
АвстрияРоссия
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