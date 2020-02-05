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Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Дмитрий Бульба

Ему было 53 года

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Актер Дмитрий Бульба умер на 54-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице городского театра "Мастерская" в Facebook.

"На 54-м году жизни не стало Дмитрия Бульбы, уникального артиста и последнего русского трагика", - говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.

Бульба родился 30 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. Работал в ТЮЗе им. Брянцева и снимался в кино. Известен по ролям в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Невский. Проверка на прочность".

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