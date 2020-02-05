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Башмет надеется на финансирование фестиваля в Сочи местной мэрией

Дирижер подчеркнул, что организация фестиваля, аренда площадок и приглашение артистов стоят немалых денег

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет надеется, что новое руководство Сочи поможет организации Зимнего международного фестиваля искусств, который пройдет на берегу Черного моря уже в 13-й раз с 12 по 23 февраля. Об этом музыкант, который является артистическим директором фестиваля, сообщил в среду в интервью ТАСС.

Нынешний мэр города Алексей Копайгородский вступил в должность 11 сентября 2019 года.

"Бывший министр культуры Владимир Мединский замечательно поставил вопрос углом перед сочинцами и Краснодарским краем: если вам не нужно, то почему мы это делаем? А он свое слово всегда держал. Но теперь в Сочи сменилась власть, и у меня есть надежда, что сейчас у нас будет поддержка", - поделился Башмет.

По его словам, в предыдущие годы мэрия Сочи поддерживала фестиваль "с большой кровью и бешеными опозданиями". "В каком-то году вообще не поддержали, бесконечно обещая, что все будет. Мы приехали уже на следующий фестиваль, через год, они все еще не выполнили своего обещания", - вспомнил Башмет.

Организация фестиваля, аренда площадок и приглашение артистов стоят немалых денег, подчеркнул музыкант. С подобными вопросами, как правило, помогают Министерство культуры РФ и спонсоры, отметил Башмет.

В нынешнем фестивале примут участие Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", камерный ансамбль "Солисты Москвы", Всероссийский юношеский симфонический оркестр, итальянский коллектив La Magnifica Comunitа, актеры Константин Хабенский и Евгений Миронов. В афише - три мировые премьеры сочинений Оскара Бьянки, Тошио Хосокава, Николо Кампогранде, в исполнении которых примет участие Башмет. На фестивале также состоятся первый гала-концерт оперных звезд в рамках международного проекта "Опера - за мир", этнический, джазовый и балетный вечера и многое другое. Основную программу фестиваля дополнят музыкальная, вокальная, народная и композиторская академии, сессии Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияМиронов, Евгений ВитальевичХабенский, Константин ЮрьевичБашмет, Юрий Абрамович
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