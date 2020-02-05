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Новые участки древних росписей обнаружили при реставрации Успенского собора в Москве

Реставрация собора рассчитана до 2023 года

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Новые участки росписей конца XV века были обнаружены при реставрации Успенского собора - главного храма Московского Кремля. Сейчас проходит второй этап реставрации, рассказала на пресс-конференции в среду генеральный директор Музеев Московского Кремля (ММК) Елена Гагарина.

"Сейчас мы приступили к полноценной реставрации фресок [Успенского собора]. И сделали целый ряд важных открытий", - отметила Гагарина. Так, новые участки стенописи были обнаружены в алтарном пространстве, в частности в Похвальском приделе. Это нижние части композиций "Собор Богоматери" и "Рождество Иоанна Предтечи" и двух новых фигур, принадлежащих композиции "Похвала Богоматери".

"Эти фрески созданы почти на полтора столетия раньше основного, дошедшего до нашего времени, ансамбля стенописи, созданного по указу царя Михаила Федоровича Романова в 1643 году. В течение XX века фрески неоднократно реставрировались: в 1910-х годах, а потом в несколько этапов в советский период, последний раз - на рубеже 1970-х - 1980-х годов. Фрески реставрировались, приводились в порядок, но, к сожалению, для таких древних памятников время неумолимо, со времени последней реставрации прошло 40 лет, и на поверхности стенописи наблюдались неприятные явления, как пыль и копоть", - рассказала Гагарина.

В России сохранилось очень мало фресок конца XV - начала XVI веков. Росписи иконописца Дионисия этого времени известны в соборе Ферапонтова монастыря под Вологдой. Поэтому, как отмечают в Музеях Кремля, фрески Успенского собора приобретают еще большую значимость.

Реставрация собора рассчитана на длительный период, с 2017 до 2023 года, и направлена прежде всего на поддержание сохранности и бережный уход, отметила генеральный директор ММК. "Поэтому комплекс реставрационных мероприятий, который мы сейчас проводим, правильно было бы описать как "консервация". Реставраторы осуществляют не только мониторинг состояния сохранности грунта и красочного слоя, но и удаляют копоть, грязь, различные наслоения, заделывают трещины, восполняют утраты, укрепляют грунт и красочный слой", - пояснила Гагарина.

Она подчеркнула, что на время работ собор не закрывают, там продолжают проходить богослужения, которые заранее обговариваются с патриархией. Пространство храма разделено на шесть зон в соответствии с шестью этапами реставрации, на время работ закрывают только требуемый участок. "Сейчас мы находимся на втором этапе - работы идут в северной части основного пространства собора", - рассказала генеральный директор ММК. В реставрации одновременно участвуют около 40 сотрудников Межобластного научно-реставрационного художественного управления, добавила Гагарина.

О соборе

Успенский собор Московского Кремля возведен в 1474-1479 годах итальянским архитектором и инженером Аристотелем Фиораванти и в течение столетий является главным собором русского государства. С конца ХV века в Успенском соборе возводились на великое княжение, а затем и на царство русские государи, происходила интронизация митрополитов и патриархов. После кончины митрополита Петра (первого митрополита Русской православной церкви) собор стал местом упокоения русских митрополитов и патриархов.

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