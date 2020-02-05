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В Белоруссии умер режиссер Борис Луценко

Ему было 82 года

МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Режиссер-постановщик, народный артист Белоруссии Борис Луценко умер на 83-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в среду в Национальном драматическом театре имени Максима Горького.

"Прощание и гражданская панихида с Борисом Ивановичем [Луценко] состоится в нашем театре 7 февраля", - отметили в минском театре им. Горького.

Борис Луценко родился в 1937 году в Майкопе (Россия). В 1967 году он окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал режиссером Белорусского театра имени Янки Купалы, главным режиссером Национального академического драматического театра имени М.Горького (1973-1981). С 1982 по 1991 год был главным режиссером Театра-студии киноактера, являлся художественным руководителем Национального академического драматического театра имени М.Горького (1991-2008). С 2008 года - режиссер-постановщик драмтеатра имени М.Горького.

За годы своей творческой деятельности Луценко поставил более 100 спектаклей в театрах Белоруссии, России, Украины, Латвии, Литвы, Германии, Швейцарии. В качестве кинорежиссера Луценко снял фильм "Раскиданное гнездо", а также фильмы-спектакли "Трагическая повесть о Гамлете, принце Датском", "Христос и Антихрист" и "Возвращение в Хатынь".

Народный артист, заслуженный деятель искусств Белоруссии Борис Луценко является также академиком Международной академии театра. В 1997 году он был награжден медалью Франциска Скорины и стал лауреатом специальной премии президента Белоруссии "За духовное возрождение".

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