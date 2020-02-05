Пиотровский предложил определить важные для сохранения современные здания в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, возглавляющий Всемирный клуб петербуржцев, предложил оценить архитектурную ценность современных зданий в Санкт-Петербурге, чтобы выделить те, которые важно сохранить.

Законодательство защищает от разрушения объекты культурного наследия, внесенные в реестр, но статус памятника здание может получить только после того, как исполнится 40 лет с момента его ввода в эксплуатацию. Поскольку современные здания не имеют подобной защиты, Пиотровский считает возможным создать список удачных современных объектов силами общественности.

"Принято считать, что все современные здания уродливы, а они не все уродливы, поэтому нужен определенный отбор, он вообще-то есть, он постепенно идет", - сказал Пиотровский журналистам в среду.

Он напомнил, что Всемирный клуб петербуржцев организовал общественную систему оценки успехов и неудач в области градостроительства и архитектуры, для этого он завел Белую, Красную и Черную книги, которые постоянно пополняются. Градостроительные достижения последних лет вносят в Белую книгу, здания, не соответствующие духу и традициям Петербурга, грубые нарушения, ошибки и неудачи - в Черную книгу, а предостережения о возможных утратах и необоснованных решениях - в Красную книгу. Решения клуба не влекут за собой никаких обязательств и взысканий, однако считаются авторитетным мнением профессионального сообщества, которое может повлиять на градостроительную политику в городе.

"Смысл этого не в истерии или драке - что построят, что не построят, а очертить некие принципы петербургской архитектурной школы и определить, что соответствует петербургской традиции. Мне кажется, у нас есть некая формула, что такое традиции современной петербургской архитектуры. И сейчас важно ее защищать, потому что стадион упустили, а аэропорт, я думаю, все-таки отстоим", - сказал Пиотровский.

Он пояснил, что имеет в виду сохранение старого здания аэропорта Пулково, о возможном демонтаже которого "узнал из газет". Ранее члены Всемирного клуба петербуржцев критически отзывались о проекте нового стадиона на Крестовском острове и высказывали сожаление, что при его создании разобрали стадион имени С. М. Кирова, созданный в 1950 году.

При этом Пиотровский не поддержал идею признать памятником спортивно-концертный комплекс (СКК) "Петербургский", который 31 января обрушился при демонтаже. "Здания нет, поэтому признавать нечего", - сказал он.