Фильм "Судьба человека" покажут в городах России и в странах СНГ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Экранизация одноименного романа Михаила Шолохова режиссера Сергея Бондарчука "Судьба человека" будет показана по России и в странах СНГ 22 июня. О проведении акции "Великое кино великой страны" в среду рассказал актер, президент фестиваля "Утро Родины" Сергей Жигунов на пресс-конференции в ТАСС.

"В рамках нашего фестиваля планируется провести акцию "Великое кино великой страны". В этом году акция получила поддержку президента страны Владимира Путина. Она так и останется 22 июня. Мы будем показывать картину "Судьба человека". Она выйдет за пределы РФ и будет показана в других странах СНГ. Мы ждем минимально 2 тыс. городов, 3 тыс. экранов. Мы пытаемся растить количество открытых площадок, когда люди на площадях могут смотреть фильм. Мы гордимся, что мы это сделали и планировали сделать еще лучше", - сказал он.

В сентябре 2019 года президент России пообещал поручить на тот момент министру культуры Владимиру Мединскому поддержать акцию "Великое кино великой страны".

"Что-то вывесили на сайте [Минкультуры], в рабочем порядке обсудили со мной проблемы <...>. В большей степени поддержку проекту оказывает администрация президента РФ, тем более год празднования 75-летия Победы <...> Ждем президентский грант, на который мы подали акцию. Если все сложится, то это будет значительно масштабней <...> Это хорошая история, потому что она антивоенная, это именно о том, что война - это плохо", - рассказал Жигунов журналистам.

Акция "Великое кино Великой страны" проводится 22 июня, в День памяти и скорби, с целью напомнить гражданах о событиях, связанных с героическими подвигами, совершенными в годы Великой Отечественной войны. В рамках акции более чем в 100 городах России организовываются бесплатные кинопоказы фильмов о военных годах. В 2019 году был организован показ фильма "Белорусский вокзал".