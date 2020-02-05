Конкурс на лучший костюм в стиле Дали пройдет в "Манеже" 14 февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Первый конкурс на лучший костюм в стиле Сальвадора Дали и его музы Галы в рамках масштабной выставки "Сальвадор Дали. Магическое искусство", которая проходит в московском "Манеже", состоится 14 февраля. Об этом в прямом эфире в видеостудии ТАСС сообщил организатор выставки, председатель правления культурно-исторического фонда "Связь времен", директор Музея Фаберже Владимир Воронченко.

"У нас будет очень интересный конкурс костюмов в стиле Дали. Мы уже получаем огромное количество запросов. В прошлом году мы делали подобное на выставке Фриды Кало и Диего Риверы. Первый конкурс [на выставке Дали] у нас будет 14 февраля, в День влюбленных. Мы будем проводить его несколько раз", - сказал Воронченко.

Также в рамках выставки 8 марта пройдет показ спектакля. "Вот только сегодня [в программу] добавился замечательный спектакль, который пройдет 8 марта. Его название - "Русская муза Сальвадора Дали". Замечательные драматические актеры и танцовщики балета покажут потрясающий спектакль, который будет идти после девяти часов, после закрытия выставки", - сообщил собеседник агентства.

Выставка организована Музеем Фаберже, культурно-историческим фондом "Связь времен" и фондом "Гала-Сальвадор Дали". Ранее на пресс-показе Кибовский сообщил, что льготные категории граждан смогут посетить выставку бесплатно или со скидкой 50%. Запланирована параллельная программа - лекции, кинопоказы, театральные и музыкальные представления, мастер-классы для взрослых и детей.

О выставке

Выставка продлится до 25 марта. В "Манеже" представлены живописные произведения - от юношеских импрессионистических пейзажей 1910-х годов до абстрактных холстов 1980-х годов. Организаторы отмечают, что особую значимость имеет зрелое творчество Дали, его сюрреалистический и ядерно-мистический периоды. Они представлены на выставке работами "Невидимый человек" (1929-1932), "Чувство скорости" (1931), "Архитектонический "Анжелюс" Милле" (1933), "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941), "Ураново-атомная меланхолическая идиллия" (1945).

Также в экспозицию вошли "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Фигура и драпировка на фоне пейзажа" (1935) и "Обычный языческий пейзаж" (1937), в который Дали вписывает голову Зигмунда Фрейда. Представлены в "Манеже" стереоскопические работы художника - "Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековеченную шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах".

Живопись на выставке дополняют рисунки 1930-1940-х годов, а также полная серия гравюр, иллюстрирующих "Божественную комедию" Данте, - проект, над которым Дали работал в 1959-1963 годах. Среди рисунков особый интерес представляют оригинальные иллюстрации к книге "50 секретов магического мастерства", которую художник написал в 1948 году, изложив свое понимание живописи.