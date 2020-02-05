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Организаторы выставки Дали в "Манеже" продлили время ее работы до 22:00 в некоторые дни

На выставке представлено 188 оригинальных работ художника

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Организаторы масштабной выставки работ Сальвадора Дали в столичном "Манеже" приняли решение продлить работу экспозиции до 22:00 в некоторые дни, чтобы дать возможность всем желающим посетить ее. Об этом в прямом эфире в видеостудии ТАСС сообщил организатор выставки, председатель правления культурно-исторического фонда "Связь времен", директор Музея Фаберже Владимир Воронченко.

Проект организован совместно с фондом "Гала-Сальвадор Дали". Выставка объединила 188 оригинальных работ Дали и продлится до 25 марта. "Мы продлили [время работы выставки] на час в четверг, пятницу и субботу, понимая, что мы должны дать возможность всем желающим попасть на выставку. Плюс ко всему мы ввели возможность для зрителей заказать экскурсию после закрытия выставки", - рассказал Воронченко, добавив, что эта опция пользуется популярностью среди компаний, которые организуют посещение выставки для своих сотрудников.

Ранее на пресс-показе руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский сообщил, что льготные категории граждан смогут посетить выставку бесплатно или со скидкой 50%. В рамках выставки проходит параллельная программа - лекции, кинопоказы, театральные и музыкальные представления, мастер-классы для взрослых и детей.

В "Манеже" представлены живописные произведения - от юношеских импрессионистических пейзажей 1910-х до абстрактных холстов 1980-х годов. Организаторы отмечают, что особую значимость имеет зрелое творчество Дали, его сюрреалистический и ядерно-мистический периоды. Они представлены на выставке работами "Невидимый человек" (1929-1932), "Чувство скорости" (1931), "Архитектонический "Анжелюс" Милле" (1933), "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941), "Ураново-атомная меланхолическая идиллия" (1945).

Также в экспозицию вошли "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Фигура и драпировка на фоне пейзажа" (1935) и "Обычный языческий пейзаж" (1937), в который Дали вписывает голову Зигмунда Фрейда. Представлены в "Манеже" стереоскопические работы художника - "Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековеченную шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах".

Живопись на выставке дополняют рисунки 1930-1940-х годов, а также полная серия гравюр, иллюстрирующих "Божественную комедию" Данте, - проект, над которым Дали работал в 1959-1963 годах. Среди рисунков особый интерес представляют оригинальные иллюстрации к книге "50 секретов магического мастерства", которую художник написал в 1948 году, изложив свое понимание живописи.

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