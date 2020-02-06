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В Олонце создадут историко-культурную зону с репликой деревянной крепости

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что место станет центром притяжения туристов

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Карелии намерены за три года создать историко-культурную зону с репликой крепости XVII-XVIII века и интерактивной зоной в городе Олонец. На эти цели планируется ежегодно выделять по 20 млн рублей, сообщил в среду у себя на странице в соцсети "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Приступаем к работе над созданием в центре Олонца историко-культурной зоны, которая уже через несколько лет не только украсит город, но и станет центром притяжения туристов. Она объединит несколько объектов и площадок: главным акцентом планируем сделать воссозданную крепость, стоявшую на этой территории в XVII-XVIII веках, точнее, это будет ее реплика. На первом этапе будем воссоздавать часть крепостной стены с башней", - говорится в сообщении.

Руководитель региона поручил правительству совместно с местными властями подготовить концепцию нового комплекса, продумав возможности привлечения бизнеса для создания туристической инфраструктуры. После этого начнется подготовка технического задания и проектно-сметной документации для кластера.

Для реализации проекта планируется привлечь и федеральные средства через программы, направленные на создание комфортной городской среды. Так, в 2020 году Олонец уже подал заявку на участие в конкурсе малых городов и исторических поселений, включенном в национальный проект "Жилье и городская среда".

"В случае победы город получит средства на создание рекреационной зоны и центра для игры в кюккя [старинная карельская игра, напоминающая игру в городки], которые могут стать еще одной зоной нового историко-культурного комплекса", - отметил Парфенчиков.

Олонецкая деревянная крепость с 19 башнями впервые была возведена в 1649 году для защиты русско-шведской границы, возникшей в 40 км от Олонецкого погоста в результате Столбовского мира, завершившего шведскую интервенцию начала XVII столетия. Крепость несколько раз горела, а после окончания Северной войны утратила свое военное значение. Полностью была разобрана к концу XVIII века.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелия
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