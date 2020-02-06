В Петербурге состоится показ фильма режиссера Александра Золотухина "Мальчик русский"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Показ исторической ленты "Мальчик русский" режиссера-дебютанта Александра Золотухина, снятой на "Ленфильме" и уже получившей международную известность, пройдет в четверг в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе студии.

"Фильм снят по собственному сценарию молодым режиссером Александром Золотухиным, учеником народного артиста России Александра Сокурова, который выступил художественным руководителем проекта. Мастер характеризует дебютанта, учившегося у него в мастерской в Нальчике, как основательного, деликатного и трудолюбивого созидателя, что в полной мере проявилось и в его первой полнометражной картине", - рассказали в пресс-службе, добавив, что посмотреть эту работу в Петербурге можно будет вечером в студийном кинотеатре.

Мировая премьера "Мальчика русского" состоялась на Берлинском кинофестивале, а российская - на Кинотавре. На Санкт-Петербургском международном культурном форуме в 2019 году фильм высоко оценили кинокритики, приехавшие по программе Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ).

Фильм рассказывает о простом деревенском парне, который идет на фронт Первой мировой войны с мечтой о славе и орденах. В первом же бою он теряет зрение, и его оставляют служить "слухачом". Через огромные металлические воронки он должен слушать приближение вражеских аэропланов и поднимать тревогу.

Съемки проходили в Петербурге и Ленинградской области, на фортах Кронштадта и в Выборгском замке. Создатели фильма искали своих героев на улицах, на заводах, среди курсантов военных училищ. Главную роль исполнил непрофессиональный актер Владимир Королев.