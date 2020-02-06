{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В российский прокат выходит фильм "Анна Франк. Параллельные истории"

Документальный фильм итальянских режиссеров Сабины Федели и Анны Миготто покажут 49 кинотеатров
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Документальный фильм итальянских режиссеров Сабины Федели и Анны Миготто "Анна Франк. Параллельные истории" о судьбе еврейской девочки, чье имя стало одним из символов Холокоста, выходит в прокат в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра документального кино (ЦДК).

На эту тему
"Осталась одна Таня": судьбы детей в блокадном Ленинграде и фашистских концлагерях

"Это фильм двух итальянских журналисток-режиссеров Сабины Федели и Анны Миготто. В нем приняла участие британская актриса Хелен Миррен, она читает дневник Анны Франк. <…> В прокат по всей России фильм выходит с 6 февраля, ленту взяли 49 кинотеатров", - сказал собеседник агентства.

В фильме три параллельные линии повествования. "Первая - Хелен Миррен читает дневник Анны Франк в воссозданном интерьере убежища, в котором находилась Анна. Вторая сюжетная линия - это истории пяти женщин, переживших Холокост. Им от 75 до 90 лет, Анна Франк могла бы быть их ровесницей. Они вспоминают страшные годы, рассуждают о жизни и любви. Третья сюжетная линия посвящена молодой современной девушке, которая исследует тему Холокоста и транслирует свои размышления через соцсети, тем самым рассказывая о трагедии своему окружению", - пояснили в пресс-службе.

По словам Хелен Миррен, история Анны Франк никогда не должна быть забыта. "Настало время, когда уходит поколение очевидцев тех ужасных событий в Европе - поэтому сейчас особенно важно сохранять живую память прошлого ради нашего будущего. Сейчас, когда мы думаем о нынешних войнах в Сирии, Ливии, Ираке, о миграционном кризисе в Европе, мы виним в собственных проблемах другие нации, кланы, культуры, группы людей. Я считаю, что дневник Анны Франк - это прекрасный учебник, который дает возможность получить истинное представление о человеческих переживаниях и перенести это знание в настоящее и будущее", - цитирует ее пресс-служба ЦДК.

В российский прокат фильм выходит при поддержке платформы персональных страховых сервисов Mafin, издательства "Книжники" и онлайн-кинотеатра Nonfiction.film, где позже можно будет посмотреть картину. Информационными партнерами выступили благотворительный фонд "Гилель", Еврейский музей и центр толерантности и Глобальный еврейский онлайн-центр.

Об Анне Франк

Анна Франк родилась в Германии, однако после прихода к власти Гитлера ее семья иммигрировала в Нидерланды. После оккупации этой страны нацистами беглецы долгое время скрывались в подвале одного из домов в Амстердаме, однако в августе 1944 года их убежище было обнаружено голландской полицией и гестаповцами.

Анна Франк вместе со старшей сестрой Марго была отправлена в концлагерь Берген-Бельзен (на территории нынешней германской земли Нижняя Саксония), где умерла от тифа в возрасте 15 лет. Ее дневник, написанный во время жизни в подполье, стал одним из самых важных документов, обличающих нацизм. Он был опубликован в 1947 году и издан в разных странах общим тиражом более 30 млн экземпляров.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Центральном театре российской армии откроют музей
В Минобороны уточнили, что 6 февраля театру исполняется 90 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС