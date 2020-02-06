В российский прокат выходит фильм "Анна Франк. Параллельные истории"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Документальный фильм итальянских режиссеров Сабины Федели и Анны Миготто "Анна Франк. Параллельные истории" о судьбе еврейской девочки, чье имя стало одним из символов Холокоста, выходит в прокат в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра документального кино (ЦДК).

"Это фильм двух итальянских журналисток-режиссеров Сабины Федели и Анны Миготто. В нем приняла участие британская актриса Хелен Миррен, она читает дневник Анны Франк. <…> В прокат по всей России фильм выходит с 6 февраля, ленту взяли 49 кинотеатров", - сказал собеседник агентства.

В фильме три параллельные линии повествования. "Первая - Хелен Миррен читает дневник Анны Франк в воссозданном интерьере убежища, в котором находилась Анна. Вторая сюжетная линия - это истории пяти женщин, переживших Холокост. Им от 75 до 90 лет, Анна Франк могла бы быть их ровесницей. Они вспоминают страшные годы, рассуждают о жизни и любви. Третья сюжетная линия посвящена молодой современной девушке, которая исследует тему Холокоста и транслирует свои размышления через соцсети, тем самым рассказывая о трагедии своему окружению", - пояснили в пресс-службе.

По словам Хелен Миррен, история Анны Франк никогда не должна быть забыта. "Настало время, когда уходит поколение очевидцев тех ужасных событий в Европе - поэтому сейчас особенно важно сохранять живую память прошлого ради нашего будущего. Сейчас, когда мы думаем о нынешних войнах в Сирии, Ливии, Ираке, о миграционном кризисе в Европе, мы виним в собственных проблемах другие нации, кланы, культуры, группы людей. Я считаю, что дневник Анны Франк - это прекрасный учебник, который дает возможность получить истинное представление о человеческих переживаниях и перенести это знание в настоящее и будущее", - цитирует ее пресс-служба ЦДК.

В российский прокат фильм выходит при поддержке платформы персональных страховых сервисов Mafin, издательства "Книжники" и онлайн-кинотеатра Nonfiction.film, где позже можно будет посмотреть картину. Информационными партнерами выступили благотворительный фонд "Гилель", Еврейский музей и центр толерантности и Глобальный еврейский онлайн-центр.

Об Анне Франк

Анна Франк родилась в Германии, однако после прихода к власти Гитлера ее семья иммигрировала в Нидерланды. После оккупации этой страны нацистами беглецы долгое время скрывались в подвале одного из домов в Амстердаме, однако в августе 1944 года их убежище было обнаружено голландской полицией и гестаповцами.

Анна Франк вместе со старшей сестрой Марго была отправлена в концлагерь Берген-Бельзен (на территории нынешней германской земли Нижняя Саксония), где умерла от тифа в возрасте 15 лет. Ее дневник, написанный во время жизни в подполье, стал одним из самых важных документов, обличающих нацизм. Он был опубликован в 1947 году и издан в разных странах общим тиражом более 30 млн экземпляров.