Игорь Матвиенко даст концерты в Москве в честь своего юбилея

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Композитор Игорь Матвиенко вместе с артистами своего продюсерского центра, а также музыкантами, в репертуаре которых есть его сочинения, готовит два концерта в Москве на 22 и 23 февраля. Как сообщил ТАСС Матвиенко, выступления будут приурочены к его 60-летию, которое он отметит 6 февраля.

"Будет два праздничных концерта в "Крокус Сити Холле". 22 февраля - сборный концерт артистов, с которыми я сотрудничал, которым писал песни, а 23 февраля - сольный вечер группы "Любэ", - уточнил он.

Непосредственно в день юбилея Матвиенко и группа "Фабрика" представят новую песню. "К юбилею сам себе сделал подарок: мы с группой "Фабрика" записали песню и сняли клип "Мама молодая", который посвящен всем мамам, включая мою", - рассказал композитор.

Композитор, а не продюсер

Продюсерский центр Матвиенко объединил немало отечественных исполнителей и коллективов: "Любэ", "Иванушки Int.", "Фабрика", Вика Дайнеко и другие. Однако сам он характеризует себя так: "Композитор, который в свободное от сочинительства время занимается продюсированием".

По словам юбиляра, термин "продюсер" зачастую понимается неверно: как человек, который занимается раскруткой артистов. "Каждому человеку нужен советчик или, можно сказать, духовник. Продюсер - это человек, который делает музыкальный продукт, ведь даже если артист пишет сам, ему нужны совет и опытные руки", - пояснил он. "Даже уникальной, талантливой певице Билли Айлиш (18-летняя артистка в конце января получила сразу пять наград Американской академии звукозаписи "Грэмми") помогает с музыкой ее брат", - подчеркнул Матвиенко.

Любимый проект

Композитор признался, что ему сложно выделить самый важный и любимый проект. "Наверное, это "Любэ". Но иногда это "Иванушки Int.", иногда "Фабрика" - зависит от того, над чем я в данный момент работаю. Сейчас мой любимый проект - это создание "Города музыки", - поделился он.

Концертный комплекс "Город музыки" создается в Москве уже на протяжении 10 лет и должен объединить около 50 студий, концертный зал, музыкальную академию и гостиницу для студентов. "Здесь я уже даже не продюсер, а музыкальный девелопер", - рассказал о своей работе Матвиенко. Уже запущены 20 студий и музыкальная академия, где готовят вокалистов и музыкальных продюсеров. "В основном везде учат менеджменту, а мы - именно работать с музыкой, с музыкальными программами: записывать, сочинять песни - все, что связано с творческим процессом", - подчеркнул маэстро.

Незадолго до юбилея указом президента Матвиенко присвоили звание "Заслуженный артист РФ" за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.