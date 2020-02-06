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В Центральном театре российской армии откроют музей

В Минобороны уточнили, что 6 февраля театру исполняется 90 лет

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Музей откроется в Центральном Академическом театре Российской Армии в день празднования его 90-летия. Об этом говорится в сообщении, распространенном Минобороны России в четверг.

"Экспозиция отразит все долгие десятилетия жизни коллектива, начиная с 1930 года", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что в экспозиции музея будут представлены самые значимые события, обширная галерея артистов. Также на выставке можно будет узнать о союзе театра и армии, их взаимоотношениях через творчество.

Театр был образован в 1929 году по инициативе политуправления Рабоче-крестьянской Красной Армии. Он появился из нескольких артбригад и 6 февраля 1930 года дал первый спектакль "К. В. Ж. Д.", посвященный событиям на Китайско-Восточной железной дороге.

Первые десять лет спектакли были выездными. Только в 1940 году было построено известное здание в форме пятиконечной звезды. Оно было возведено по проекту архитекторов Каро Алабяна и Василия Симбирцева. В нем расположена самая большая в Европе драматическая сцена, оборудованная двумя поворотными кругами, диаметр одного из которых совпадает с цирковой ареной).

Постановки

За время существования в Центральном академическом театре Российской Армии было создано более 400 спектаклей, среди которых были как постановки военно-патриотической направленности ("А зори здесь тихие" Бориса Васильева, "Фронт" Александра Корнейчука), так и классические спектакли зарубежных и русских классиков. Некоторые из них идут несколько десятков лет. Например, "Учитель танцев" Лопе де Вега был поставлен в 1946 году и прошел более 1900 раз, а "Давным-давно" Александра Гладкова - около 1200 раз с 1942 года.

Сейчас директором театра является заслуженный работник культуры Чурсин Иван, а главным режиссером - народный артист России Борис Морозов.

Труппа

Труппа театра неоднократно выступала в воинских частях и гарнизонах. Эта традиция продолжается до сих пор - постановки можно посмотреть в разных военных округах. Многие артисты театра были отмечены Государственными премиями, орденами и медалями Российской Федерации.

Сейчас в труппу входят народная артистка СССР Людмила Чурсина, народные артистки РСФСР Алина Покровская и Лариса Голубкина, народные артисты России Николай Лазарев, Артем Каминский, Ольга Богданова и многие другие.

Память

В начале сезона 2019/2020 в Театре Российской Армии появилась первая памятная звезда в честь родоначальника театра народного артиста СССР Алексея Попова. В день 90-летия театра в фойе появится еще один такой знак в память о народной артистке СССР Любови Добржанской. В будущем будут заложены звезды Андрею Попову, Людмиле Поповой, Николаю Пастухову.

Еще один памятный знак появится в память о Владимире Зельдине, который входил в труппу театра с 1945 года и до смерти в 2016 году. На сцене театра он отмечал свое 100-летие.

Такие мемориальные звезды будут напоминанием о людях, которые оставили свой след в истории Центрального Академического театра Российской Армии.

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