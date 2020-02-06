Московские анимационные студии представят 23 проекта на Kidscreen Summit в Майами

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Московские анимационные компании, дистрибьюторы и студия дубляжа примут участие в деловом форуме Kidscreen Summit в Майами (США), посвященном индустрии детских развлечений. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Познавательный и развлекательный контент для детей - быстроразвивающийся, перспективный рынок. На продукцию наших компаний уже есть спрос за рубежом, и поддержка города поможет им упрочить позиции. Уверена, что на предстоящем форуме они не только найдут новых покупателей, но и заметно расширят аудиторию", - приводит портал слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что студии представят 23 анимационных проекта, два художественных фильма и расскажут об услугах дубляжа. В ходе форума столичные компании покажут фантастический фильм Джаника Файзиева "Вратарь Галактики", а также представят фильм Олега Погодина, посвященный сказке "Конек-горбунок". Московские студии будут представлены на специальном стенде Created in Moscow.

Форум Kidscreen Summit пройдет с 10 по 13 февраля в Майами. В 2019 году гостями мероприятия стали участники из 50 стран, включая 400 компаний-байеров и 900 производителей и дистрибьютеров детского контента.