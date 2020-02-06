{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московские анимационные студии представят 23 проекта на Kidscreen Summit в Майами

На форуме, в частности, покажут фантастический фильм Джаника Файзиева "Вратарь Галактики", а также представят фильм Олега Погодина, посвященный сказке "Конек-горбунок"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Московские анимационные компании, дистрибьюторы и студия дубляжа примут участие в деловом форуме Kidscreen Summit в Майами (США), посвященном индустрии детских развлечений. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Познавательный и развлекательный контент для детей - быстроразвивающийся, перспективный рынок. На продукцию наших компаний уже есть спрос за рубежом, и поддержка города поможет им упрочить позиции. Уверена, что на предстоящем форуме они не только найдут новых покупателей, но и заметно расширят аудиторию", - приводит портал слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что студии представят 23 анимационных проекта, два художественных фильма и расскажут об услугах дубляжа. В ходе форума столичные компании покажут фантастический фильм Джаника Файзиева "Вратарь Галактики", а также представят фильм Олега Погодина, посвященный сказке "Конек-горбунок". Московские студии будут представлены на специальном стенде Created in Moscow.

Форум Kidscreen Summit пройдет с 10 по 13 февраля в Майами. В 2019 году гостями мероприятия стали участники из 50 стран, включая 400 компаний-байеров и 900 производителей и дистрибьютеров детского контента.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Молчание металла. Как художник из Таганрога двери на Луну сковал
Роман Кость — мастер художественной ковки из города Таганрога Ростовской области — в прошлом году стал победителем европейской биеннале кузнечного искусства. Основой композиции, так впечатлившей международное жюри, стали открытые двери — образ, который сам Роман считает мощным символом и не впервые использует в своих работах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС