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В Москве впервые покажут французский "революционный фаянс"

На выставке представят около 50 керамических изделий

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Выставка "Свобода. Равенство. Братство. Французский революционный фаянс конца XVIII века" пройдет в Государственном историческом музее с 12 февраля по 11 мая. Все экспонаты будут демонстрироваться впервые, а дополнят экспозицию живопись, гравюры и автографы, рассказала в четверг ТАСС коллекционер Татьяна Удрас.

В экспозиции будут представлены около 50 керамических изделий из собраний Государственного исторического музея, Государственного центрального музея современной истории России и коллекции Удрас - крупнейшего отечественного собрания "французского революционного фаянса".

"В 2019 году исполнилось 220 лет со дня взятия Бастилии, в этом - годовщина речи Максимилиана Робеспьера, в которой впервые прозвучали слова "Свобода. Равенство. Братство", ставшие девизом Французской Республики и давшие название для нашей выставки, посвященной "революционному французскому фаянсу", в России никогда не было. Поэтому уникальность проекта в том, что все экспонаты экспонируются впервые", - объяснила Удрас название выставки.

Она пояснила, что в эпоху Великой французской революции в Невере, крупном керамическом центре, возникло явление, впоследствии получившее название "революционного" или "патриотического" фаянса. Тарелки, блюда и кувшины с революционными эмблемами и лозунгами стали своеобразным рупором актуальных политических идей. "Сюжеты, понятные каждому гражданину новой республики, отражали реалии и бурные общественные процессы, а символы и призывы демонстрировали разнообразие "иконографии" политического строя Франции периода Великой революции", - добавила собеседница агентства.

На выставке будут представлены тарелки, которые изготавливались в Невере для украшения жилищ крестьян, рабочих и провинциальных мещан. "Тарелки не предназначались для ежедневного использования, хотя у меня на нескольких есть следы бытования. Думаю, их могли использовать в качестве бытовой посуды позднее, в конце XIX века", - рассказала Удрас.

Фаянсовые предметы представлены в окружении изобразительного ряда, связанного с основными событиями и деятелями Великой французской революции. Можно увидеть гравюры конца XVIII века, запечатлевшие узловые события эпохи, и народные картинки, демонстрирующие политический "театр" глазами революционных горожан. Впервые показан ряд артефактов из собрания Исторического музея, среди которых автографы короля Людовика XVI и королевы Марии Антуанетты, генерального директора финансов Жака Неккера, Оноре Габриеля Мирабо и Максимилиана Робеспьера.

Также на выставке можно будет увидеть живописный портрет "русского якобинца" графа Павла Александровича Строганова кисти Жана-Луи Вуаля, 1787 года.

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