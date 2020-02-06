Картина Тамары де Лемпицки продана в Лондоне за рекордные $21 млн

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Картина Тамары де Лемпицки (1898-1980) продана в Лондоне за £16,3 млн ($21 млн), что стало самой высокой ценой, заплаченной когда-либо за работу этой польской и американской художницы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме Christie's по итогам проведенных в среду вечером в Лондоне торгов под названием "Искусство импрессионизма и модернизма".

Рекордная сумма была выплачена за написанный в 1932 году де Лемпицкой "Портрет Марджори Ферри". Он был выполнен художницей по заказу мужа звезды парижского кабаре Марджори Ферри, когда де Лемпицка находилась на пике своей карьеры и прославилась как одна из главных представительниц искусства модернизма.

Как отметили в Christie's, родившаяся в Варшаве художница (тогда бывшая частью Российской Империи) стала первой женщиной в истории аукционов, картина которой стала самой дорогой на торгах импрессионистов. Изначальная оценочная стоимость полотна составляла £8-12 млн ($10-16 млн).

Топ-лотом прошедшего в тот же вечер аукциона "Искусство сюрреализма" стал поэтический шедевр Рене Магритта (1898-1967) "Навстречу удовольствию". Картина, написанная в 1962 году, находилась в частном собрании на протяжении последних 50 лет и впервые появилась на торгах. Полотно нашло нового владельца за £18,9 млн ($25 млн) при оценке £8-12 млн. Еще шесть картин бельгийского художника принесли £9,6 млн ($12,5 млн).

Работа швейцарского скульптора Альберто Джакометти (1901-1966) была продана за £11,3 млн ($14,6 млн), три натюрморта Пабло Пикассо (1881-1973) - за £13,4 млн ($17,5 млн).

Общая выручка от двух торговых сессий превысила £106,8 ($139 млн).