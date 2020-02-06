{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Картина Тамары де Лемпицки продана в Лондоне за рекордные $21 млн

На полотне, написанном в 1932 году, изображена звезда парижского кабаре того времени

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Картина Тамары де Лемпицки (1898-1980) продана в Лондоне за £16,3 млн ($21 млн), что стало самой высокой ценой, заплаченной когда-либо за работу этой польской и американской художницы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме Christie's по итогам проведенных в среду вечером в Лондоне торгов под названием "Искусство импрессионизма и модернизма".

Рекордная сумма была выплачена за написанный в 1932 году де Лемпицкой "Портрет Марджори Ферри". Он был выполнен художницей по заказу мужа звезды парижского кабаре Марджори Ферри, когда де Лемпицка находилась на пике своей карьеры и прославилась как одна из главных представительниц искусства модернизма.

Как отметили в Christie's, родившаяся в Варшаве художница (тогда бывшая частью Российской Империи) стала первой женщиной в истории аукционов, картина которой стала самой дорогой на торгах импрессионистов. Изначальная оценочная стоимость полотна составляла £8-12 млн ($10-16 млн).

Топ-лотом прошедшего в тот же вечер аукциона "Искусство сюрреализма" стал поэтический шедевр Рене Магритта (1898-1967) "Навстречу удовольствию". Картина, написанная в 1962 году, находилась в частном собрании на протяжении последних 50 лет и впервые появилась на торгах. Полотно нашло нового владельца за £18,9 млн ($25 млн) при оценке £8-12 млн. Еще шесть картин бельгийского художника принесли £9,6 млн ($12,5 млн).

Работа швейцарского скульптора Альберто Джакометти (1901-1966) была продана за £11,3 млн ($14,6 млн), три натюрморта Пабло Пикассо (1881-1973) - за £13,4 млн ($17,5 млн).

Общая выручка от двух торговых сессий превысила £106,8 ($139 млн).

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Рабочая группа поддержала идею о закреплении в Конституции понятия культуры и роли семьи
На заседании группы возникла дискуссия о том, в какой именно статье Основного закона стоит закрепить статус культурного наследия России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС