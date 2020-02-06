Режиссеры в России создадут ассоциацию для продвижения театральной реформы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Театральные режиссеры приняли решение создать профессиональную ассоциацию, которая будет продвигать идею проведения в России театральной реформы. Об этом сообщил в четверг художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Мы стоим сейчас перед началом регистрации такой организации, как Ассоциация театральных режиссеров России. Это совершенно разные режиссеры с разными эстетическими взглядами, но объединенные общей идеей - во-первых, укрепления престижа режиссерской профессии, во-вторых, действиями приближения решения вопросов театральной реформы", - сказал Фокин. Он сообщил, что в ассоциацию войдут режиссеры ведущих столичных театров и представители региональных учреждений.

По мнению Фокина, главный вывод после года театра в России, который проходил в 2019 году, - то, что необходимо приблизиться к реформе, и все усилия театрального сообщества должны быть на это направлены".

Он признал, что за последние годы в сфере культуры "многое улучшено в правовом поле", но в целом театральная система нуждается в комплексных изменениях. "Театральная система давно требует новой жизни, потому что она до сих пор живет по советским законам, которые в определенное время были хороши, но сейчас они уже не работают", - считает Фокин.

Он предложил начать с проведения инвентаризации российских театров, оценки качества художественного руководства, а затем принять меры к тому, чтобы качественно подготовить новое поколение театральных режиссеров и художественных руководителей, которые могли бы со временем прийти на смену нынешнему поколению театральных деятелей.

Александринский театр является старейшим государственным театром России. Он был учрежден Сенатским Указом, подписанным дочерью Петра Великого императрицей Елизаветой 30 августа 1756 года в день Святого Александра Невского. Дата основания театра стала днем рождения русского профессионального театра и началом государственной политики России в области театрального искусства. Александринский театр с 2020 года официально получил статус национального и включил это в свое название.