Десятый Платоновский фестиваль представит выступления коллективов из 19 стран в Воронеже

ТАСС, 6 февраля. Спектакли и концерты коллективов из 19 стран, в числе которых Бельгия, Бразилия, Германия, Египет, Израиль, Канада, Мексика, вошли в программу десятого Международного Платоновского фестиваля искусств, который пройдет в Воронеже с 5 по 21 июня.

"У нас пройдет два уличных спектакля - Театральный парад и спектакль "Гигант", пройдет более 30 показов спектаклей, шесть концертов академической музыки и два концерта других жанров. У нас 19 стран участниц", - сказал на пресс-конференции художественный руководитель фестиваля Михаил Бычков.

Откроет фестиваль шоу итальянского уличного театра Il Posto "Гигант". Коллектив исполняет номера, с использованием подвесных конструкций на фасадах высотных зданий, в Воронеже их "вертикальной сценой" станет стена гостиницы Azimut.

При поддержке Итальянского института культуры в Москве фестиваль покажет новый спектакль компании NoGravity - "Леонардо". "Мы бы хотели не только напомнить, что не так давно отмечалось 500-летие великого итальянского художника и ученого, мы бы хотели сказать, что это действительно был человек, который имел непосредственное отношение к искусству, он во многом разработал общечеловеческие подходы к восприятию театрального искусства", - отметила директор института Луиджина Педди.

По словам Бычкова, смотр откроет для российского зрителя имя бразильского режиссера Кристианы Жатахи. "Она много работает в Европе, но везет спектакль, сделанный ее компанией в Бразилии, он называется "Что, если бы они уехали в Москву?" по мотивам "Трех сестер" А. Чехова. В нем соединяются театральная и кинематографическая эстетики. Зрители увидят спектакль дважды, сначала половина зрителей увидит театральную версию, затем - киноверсию процесса. Это поможет полнее понять суть происходящего", - поделился худрук смотра.

Впервые в России будут показаны несколько хореографических постановок, среди которых "Гравитация" французского хореографа Анжелена Прельжокажа. "Еще один хореографический проект - спектакль "#минарет" компании Омара Ражеха из Ливана. В спектакле сталкиваются современная хореография, видеоарт, дрон, звуковая среда. Все это вдохновлено городом Алеппо. Это форма художественного протеста против разрушения одного из крупнейших культурных центров Сирии", - рассказал Бычков.

Российские постановки

Среди постановок российских режиссеров в программу включены "Зобеида" Олега Долина и "Шутники" Евгения Марчелли. Фестиваль "Золотая маска" будет представлен в Воронеже тремя спектаклями. Зрители увидят постановку "Преступление и наказание" Константина Богомолова и санкт-петербургского театра "Приют комедианта", спектакли "Время секонд хэнд" Омского театра драмы и "Магазин" Альметьевского драматического театра. "Это актуальные проблемы сегодняшнего дня, практически во всех трех спектаклях, будь то почти документальная история московского магазина или это Федор Михайлович Достоевский. Все это о нас", - считает художественный руководитель.

Бычков обратил внимание, что важным аспектом фестиваля является популяризация творческого наследия Платонова, в этом году в программу вошли три новых спектакля по произведениям писателя. Театр актера и куклы "Петрушка" из Сургута представит произведение "Шарманка", которое редко можно увидеть на театральной сцене. Также будут показаны постановки "Юшка" новосибирской театральной студии "Инклюзион" и "Платонов. Рассказы" Государственного академического театра им. Е. Вахтангова.

Одним из самых зрелищных мероприятий фестиваля станет Театральный парад, который пройдет 12 июня по главной улице города. Участники парада из разных стран предстанут в ярких костюмах со световыми эффектами.

Фолк и классика

Музыкальная программа фестиваля будет представлена концертами классической музыки в исполнении российских и зарубежных музыкантов. В том числе пройдет концерт легендарного израильского скрипача Шломо Минца в сопровождении Симфонического оркестра Воронежского концертного зала. "Интересное событие последует за концертом Минца, - сказал худрук фестиваля. - Выступят три замечательных музыканта: пианист Бехзод Абдураимов, представляющий Узбекистан, скрипач Марк Бушков из Бельгии и виолончелист Джонатан Роузман из Финляндии, они все очень молоды. Музыканты представят А. Аренского, С. Рахманинова и А. Дворжака".

Также состоятся концерты лауреата премий Grammy и "Триумф" пианиста Михаила Плетнева, израильского альтиста Амихая Гросса, корейского пианиста Ким Сон Ука и других. Запланирован также концерт Музыки мира, в котором примут участие восходящие звезды фолк-музыки: словакская группа HRDZA, коллектив из Канады The Dead South и французско-египетская группа Orange Blossom.

Программа фестиваля подразумевает также пять выставочных проектов. В Воронеже можно будет увидеть работы Александра Древина и Надежды Удальцовой из собрания Третьяковской галереи, Русского музея и Тульского музея изобразительных искусств. Также состоятся выставки работ Николая Фешина из коллекции Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан и выставка "Михаил Прехнер. Ретроспектива" из коллекции московского Мультимедиа Арт Музея и проект "Котлован" - серия работ Сергея Баранова по прозе Андрея Платонова.

О фестивале

Международный Платоновский фестиваль искусств регулярно проходит в Воронеже с 2011 года. В том же году правительством Воронежской области была учреждена Платоновская премия. За девять лет фестиваль показал спектакли таких мастеров, как Роберт Уилсон, Михаэль Тальхаймер, Филипп Жанти, Даниэле Финци Паска, Эймунтас Някрошюс, Анатолий Васильев, Римас Туминас, Лев Додин, Оскарас Коршуновас и многих других.

Платоновский фестиваль стал сопродюсером спектакля Rimini Protokoll "100% Воронеж" и первым в России осуществил этот масштабный документальный проект с участием ста жителей города.