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Фокин: вопрос объединения Александринского и Волковского театров закрыт

По словам художественного руководителя Александринки, при этом сохраняет актуальность инициатива развития творческих контактов с Псковским драмтеатром имени Пушкина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Вопрос возможного объединения Александринского и Волковского театров в Первый национальный театр закрыт. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель Александринки Валерий Фокин.

В апреле 2019 года Владимир Мединский, занимавший в то время должность министра культуры РФ, подписал приказ об объединении Александринского театра и ярославского Театра им. Федора Волкова в Первый национальный театр России. Позже Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра РФ, распорядился приостановить процедуру и поручил Мединскому провести широкое общественное обсуждение этого вопроса.

"Что касается Ярославля, то здесь вопрос закрыт, потому что это объединение, во-первых, было продиктовано желанием двух худруков и вынашивалось в течение нескольких лет как [Евгением] Марчелли, так и мной. И мы хотели его сделать - я убежден, этот союз был бы совершенно правильным, целесообразным и перспективным. Но этого не произошло", - сказал Фокин.

"Сегодня это вообще не актуально, там одной из важных позиций этого объединения было все-таки начало создания союза национальных театров. Мы сегодня стали официально национальным театром России драматическим, и вопрос так не стоит", - сказал Фокин. На пресс-конференции было объявлено, что с января 2020 года театр официально называется Национальным драматическим театром России (Александринский театр).

Фокин также сообщил, что сохраняет актуальность инициатива развития творческих контактов с Псковским драмтеатром имени Пушкина, которую озвучил худрук театра Дмитрий Месхиев летом 2019 года. "С Псковом, там другая история, это инициатива города и театра, она поддержана всеми, и она остается актуальной. Просто сейчас в связи со сменой правительства надо решать финансовые вопросы. Я думаю, что они будут решены", - отметил руководитель Александринского театра.

Ситуация с театром балета Бориса Эйфмана

Фокин также сообщил, что Александринский театр урегулировал вопросы с театром балета Бориса Эйфмана по предоставлению своей сценической площадки для показа спектаклей в этом году и планирует в дальнейшем установить четкий регламент взаимоотношений. 

"Мы договорились на этот год с театром Эйфмана, отрегулировали даты, но это не означает, что вопрос полностью закрыт <…> Мы так поступим: мы сделаем четкий регламент наших взаимоотношений, зафиксируем количество дней. Мы будем продолжать сотрудничество в определенном регламенте, который комитет по культуре должен будет зафиксировать", - сказал он.

Театр балета Эйфмана арендует сцену Александринского театра для показа своих постановок в течение трех десятков лет. В конце 2019 года возникли проблемы с согласованием графика спектаклей на 2020 год, поскольку запрошенные театром Эйфмана даты показов совпали с числами, на которые назначались собственные постановки Александринского театра. Группа ведущих артистов Александринского театра опубликовала в ноябре открытое письмо к театральной общественности и государственным деятелям, где высказала несогласие с претензиями со стороны балетмейстера.

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