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Диана Арбенина представила биографию группы "Ночные снайперы"

Презентация книги приурочена к большому концерту группы 14 февраля в Москве

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Диана Арбенина представила в четверг первую авторизованную биографию рок-группы "Ночные снайперы". Идея написания и авторство книги принадлежат музыкальному журналисту Михаилу Марголису, сообщил он на пресс-конференции в ТАСС.

"Я знаю Диану фактически с начала ее карьеры, мы много лет общаемся, дружим. Так что часть работы - биографическая - произошла еще много лет назад: копились какие-то общие впечатления, мысли. Когда речь пошла о книге, то просто все перешло в интенсивную фазу, мы с Дианой немало общались специально для книги. При том, что мы люди странствующие, мы делали это через Skype и другие современные технические возможности", - рассказал Марголис.

В заглавие книги вынесено название песни Арбениной "Редкая птица". "Для нас редко явление такой состоявшейся рок-звезды-женщины. Это четверть века влияния уже не на одно поколение", - пояснил Марголис

Арбенина призналась, что просила изменить некоторые вещи в книге. "Почему авторизованная биография? После наших устных диалогов я не могла не исправить некоторые слова, типа "капец", "офигеть" и так далее, - призналась певица. - Пишу я одним языком, говорю - другим, выражаюсь - третьим, поэтому какие-то стилистические моменты в моей речи мне были неблизки. Но это взгляд на мою жизнь журналиста с большой буквы и моего друга с большой буквы".

Книга рассказывает о ее детстве на Чукотке и в Магадане, петербургском периоде, когда вместе со Светланой Сургановой была создана группа "Ночные снайперы", творчестве, популярности и богемной жизни, а также личных переживаниях и радостях Арбениной. Работая над книгой, Марголис также пообщался с матерью героини и людьми, связанными с "Ночными снайперами" на разных этапах истории группы. "Предупреждая вопросы, в книге есть прямая речь Светланы Сургановой (музыкант покинула группу в 2002 году - прим. ТАСС), и не раз - мы с ней говорили в разные годы", - отметил журналист.

Откровенный рассказ сопровождают фотоматериалы, в том числе детские снимки Арбениной и редкие закулисные кадры. Главный редактор издательства "Бомбора", где вышла книга, Рамиль Фасхутдинов сообщил, что текст сопровождают "пасхалочки" для читателя, к которым ведут QR-коды для мобильных устройств. Тираж издания составил 6 тыс. экземпляров.

О группе

Группа "Ночные снайперы" была создана в 1993 году. Бессменным автором песен и солисткой коллектива является Диана Арбенина. Популярность пришла к "Ночным снайперам" в начале 2000-х с выходом альбома "Рубеж" и благодаря попаданию песни "31 весна" в радиоротацию. К настоящему моменту "Снайперы" записали более десятка номерных альбомов.

Презентация книги приурочена к большому концерту "Ночных снайперов" 14 февраля на московском стадионе "ВТБ-Арена".

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